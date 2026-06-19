Популярный украинский певец проговорился, что устроился в школу ради бронирования

Артист учит школьников писать песни.

Популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.

В интервью для проекта "СучЦукрМуз" на вопрос, с какой целью он работает в госучреждении - для бронирования или же "от души" - исполнитель ответил:

"Частично, что же я могу сказать".

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По его словам, он обучает учеников 9–11 классов писать песни.

"Ну, я им просто рассказываю о таком виде досуга, как написание песен. Что они могут все, что угодно… все, что их мучит… я с такой терапевтической стороны больше все-таки к этому подхожу… Выпустить то, что волнует, что не дает заснуть… Не все пишут. Но те, кто пишет, пишут о любви", - уточнил артист.

Напомним, ранее Brykulets признавался, что по образованию "в какой-то степени" преподаватель. Он также отмечал, не считает себя строгим учителем и старается находиться с детьми на одном уровне. По его словам, между ним и учениками не существует никакой субординации:

"Я им просто говорю, что делать, а дальше они уже или делают, или не делают это. И советую не врать, а жить интересной жизнью. Ничего не выдумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось. Чувствовать и не стесняться. Проводить работу над своими ошибками, слушать свои записи и понимать, что не так".

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