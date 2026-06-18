Подсолнухи можно выращивать на участке почти весь теплый сезон, если правильно выбрать время посева и условия.

Подсолнухи – одна из самых популярных культур в Украине. Они не только дают вкусные семечки и украшают участок, но и привлекают пчел и других полезных опылителей. Однако для успешного выращивания важно правильно выбрать время посева. О том, когда высаживать подсолнух на участке и можно ли это делать в июне, пишут эксперты из портала Martha Stewart.

Когда сажать подсолнух в открытый грунт - советы специалистов

Конечно, лучшее время для посадки подсолнухов – вторая половина весны, когда минует угроза заморозков. В большинстве регионов Украины это конец апреля – середина мая, при условии, что почва уже прогрелась примерно до 10–15 °C.

Однако летом подсолнухи также можно высаживать, если правильно подобрать сорта с разным сроком созревания. Так, например, некоторые садоводы практикуют последовательный посев каждые 7–10 дней для одностебельных сортов и раз в 2–4 недели – для ветвящихся, чтобы продлить период цветения.

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Что касается того, когда сажать подсолнух в течение дня, то лучше всего делать это утром или ближе к вечеру, когда солнце не слишком активно: так семена или меньше пересыхают и легче приживаются.

Слишком ранняя или поздняя посадка, напротив, почти всегда приводит к проблемам. Подсолнухи чувствительны к холоду и не переносят заморозки, так что если посеять их в неподходящее время, рост замедляется, а вероятность болезней возрастает.

Хотя поздняя посадка летом тоже рискованна: растения могут не успеть зацвести до первых осенних холодов, так как в среднем им требуется около 80–95 дней до полного созревания.

Как сажать подсолнух - основные рекомендации

Садоводы рекомендуют высевать семена сразу в открытый грунт, а не использовать рассаду, поскольку у подсолнуха формируется стержневой корень, который плохо переносит пересадку. При этом семена заглубляют примерно на 2–3 см, оставляя между ними около 15 см расстояния.

Место лучше выбирать открытое и солнечное, чтобы высокие растения не затеняли другие культуры, предпочтительно по северной или восточной границе участка.

Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения, а когда всходы окрепнут и достигнут нескольких сантиметров, их нужно будет проредить. Для ускорения роста после появления второго листа можно внести легкую органическую подкормку.

Особое внимание стоит уделить защите молодых растений, так как подсолнухи нередко страдают от птиц и вредителей, особенно в ранний период роста. Для этого можно использовать сетку или простые ограждения, чтобы сохранить посадки.

Таким образом, зная, когда высаживать подсолнух в открытый грунт, вы сможете вырастить крепкие растения и получить хороший урожай семечек.

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