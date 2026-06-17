Пластиковые окна считаются деликатным материалом, который нужно чистить очень осторожно. Однако совсем без мытья обойтись не получится, ведь на стеклопакетах скапливается вся грязь и пыль с улицы. А со стороны дома покрытию угрожают жир и конденсат. Весь этот налет можно отмыть даже без химии. Вы могли не догадываться, что средство, чем отмыть пластиковые окна будет проще простого, уже стоит в вашем кухонном шкафчике.
Как удалить пожелтение с пластиковых окон и грязь
Стекло в пластиковых окнах изготовляется из поливинилхлорида, который ценят за хорошее удержание звука и тепла. Но этот материал требует аккуратного обращения. Поэтому перед тем, как отмыть пожелтевшие пластиковые окна, сначала нужно протереть раму и стекла обычной сухой тканью. Это нужно, чтобы во время основного мытья не появились царапины.
Далее есть несколько вариантов того, чем отмыть пластиковые окна от черноты и грязи. Если нужно привести в порядок раму и откосы - рекомендуем смешать воду со средством для мытья посуды. Такой раствор бережно растворяет налет на пластике, не оставляя царапин. На 1 литр воды достаточно взять 2 столовые ложки моющего. Смешайте до однородности и помойте грязные места. Уделите особенное внимание углам и оконной ручке.
Для мытья самих стекол идеально подходит столовый уксус. Он отлично растворяет такие сложные загрязнения, как пыль, жир, сигаретный дым и многое другое. Средство не только убирает грязь, но также быстро высыхает и не оставляет разводов. Смешайте поллитра воды и 60 миллилитров уксуса. Наполните смесью пульверизатор и опрыскайте стекло. Если загрязнения старые, оставьте смесь на 5 минут. Затем протрите стекла салфеткой из микрофибры, двигаясь по часовой стрелке.
Чем отбелить пожелтевший пластик на окнах
Пластиковые откосы и подоконники могут желтеть из-за солнечного света. Дешевый пластик особенно подвержен выгоранию. Для возвращения начальной белизны можно использовать специальные химические препараты, но сначала попробуйте народные средства.
Хорошо в отбеливании рамы помогает перекись водорода. Применяется очень просто: смочите губку средством и протрите проблемные места. Обработанные участки накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час, после чего промойте начисто обычной водой.
Второй способ, как отбелить пластиковые окна, предусматривает использование уже упомянутого уксуса. А для усиления отбеливающих свойств его смешивают с содой. Пожелтевшую поверхность промойте влажной тряпкой и посыпьте пищевой содой. Затем щедро смочите губку уксусом и проведите по пластику. Начнется бурная реакция шипения. Подождите 15 минут и промойте раму чистой водой.