Чтобы стекло в пластиковом окне снова стало прозрачным без усилий, примените это средство.

Пластиковые окна считаются деликатным материалом, который нужно чистить очень осторожно. Однако совсем без мытья обойтись не получится, ведь на стеклопакетах скапливается вся грязь и пыль с улицы. А со стороны дома покрытию угрожают жир и конденсат. Весь этот налет можно отмыть даже без химии. Вы могли не догадываться, что средство, чем отмыть пластиковые окна будет проще простого, уже стоит в вашем кухонном шкафчике.

Как удалить пожелтение с пластиковых окон и грязь

Стекло в пластиковых окнах изготовляется из поливинилхлорида, который ценят за хорошее удержание звука и тепла. Но этот материал требует аккуратного обращения. Поэтому перед тем, как отмыть пожелтевшие пластиковые окна, сначала нужно протереть раму и стекла обычной сухой тканью. Это нужно, чтобы во время основного мытья не появились царапины.

Далее есть несколько вариантов того, чем отмыть пластиковые окна от черноты и грязи. Если нужно привести в порядок раму и откосы - рекомендуем смешать воду со средством для мытья посуды. Такой раствор бережно растворяет налет на пластике, не оставляя царапин. На 1 литр воды достаточно взять 2 столовые ложки моющего. Смешайте до однородности и помойте грязные места. Уделите особенное внимание углам и оконной ручке.

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Для мытья самих стекол идеально подходит столовый уксус. Он отлично растворяет такие сложные загрязнения, как пыль, жир, сигаретный дым и многое другое. Средство не только убирает грязь, но также быстро высыхает и не оставляет разводов. Смешайте поллитра воды и 60 миллилитров уксуса. Наполните смесью пульверизатор и опрыскайте стекло. Если загрязнения старые, оставьте смесь на 5 минут. Затем протрите стекла салфеткой из микрофибры, двигаясь по часовой стрелке.

Чем отбелить пожелтевший пластик на окнах

Пластиковые откосы и подоконники могут желтеть из-за солнечного света. Дешевый пластик особенно подвержен выгоранию. Для возвращения начальной белизны можно использовать специальные химические препараты, но сначала попробуйте народные средства.

Хорошо в отбеливании рамы помогает перекись водорода. Применяется очень просто: смочите губку средством и протрите проблемные места. Обработанные участки накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час, после чего промойте начисто обычной водой.

Второй способ, как отбелить пластиковые окна, предусматривает использование уже упомянутого уксуса. А для усиления отбеливающих свойств его смешивают с содой. Пожелтевшую поверхность промойте влажной тряпкой и посыпьте пищевой содой. Затем щедро смочите губку уксусом и проведите по пластику. Начнется бурная реакция шипения. Подождите 15 минут и промойте раму чистой водой.

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