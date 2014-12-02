Американская компания подаст в суд на российский канал за использование ее ролика для фейка

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

В программе"Специальный корреспондент" телеканала "Россия-1", вышедшей в эфир 28 ноября, использовался видеоматериал с изображением обнажённых мужчин - в то время, как в оригинале данного видеоролика использовалось изображение монстр-трака. При этом в кадре российского эфира звучал вопрос: "должна ли детская комната выглядеть таким образом?"

Читайте такжеРоссийские СМИ превзошли "распятого мальчика": бойцам Нацгвардии обещают "по два раба"Компания Fathead, специализирующаяся на выпуске спортивных и развлекательных переводных картинок, чьи интересы и авторские права были нарушены в российской телевизионной передаче, заявила, что не потерпит нарушений, допущенных в отношении её материалов и будет законными средствами добиваться наказания виновных. В компании считают, что включение в рекламный продукт иного изображения - вместо оригинального - было намеренным, чтобы акцентировать "аморальность" западных ценностей, особенно в области воспитания детей.

Оригинал ролика.

Российский монтаж (с 43:51 - ред.)