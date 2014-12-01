Российский канал смонтировал видео о "гей-пропаганде" в США

Запись передачи доступна на официальном сайте телеканала (сюжет об "эрозии нравов" начинается с 43:51 - ред.), передает Новая газета.

На видео ребенок из США заходит в свою комнату и видит на стене изображения голых мужчин — якобы таким образом родители декорировали стену над кроватью своего сына. Закадровый голос в сюжете произносит: «Эрозия нравов, порожденная за океаном, размывание института брака — Европа безропотно берем пример у США. Неужели так должна выглядеть детская?» Однако на самом деле, ролик, использованный телеканалом, появился еще в 2012 году и был рекламой виниловых наклеек.

Читайте такжеРоссийские СМИ тиражируют первоапрельскую "новость" об отказе Ракицкого "играть за сборную бандеровцев"Американская пара воспользовалась услугами компании Fathead, занимающейся изготовлением виниловых наклеек для интерьера. В оригинальном ролике видно, что родители заказали большую наклейку машины. Позже ролик стал частью рекламной кампании Fathead.

Оригинал рекламного ролика