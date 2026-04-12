Не боятся даже шквалов: эксперты посоветовали 5 деревьев, которые не сломает сильный ветер

Если в вашем регионе бывают сильные ветры, то вырастить сад может быть сложной задачей. Однако существует несколько выносливых сортов фруктовых деревьев с мощной корневой системой и крепкими ветвями, которые могут процветать даже в самых ветреных условиях. Эксперты рассказали для сайта советчицы Марты Стюарт, как вырастить пышный и урожайный сад, независимо от силы ветра.

Владелица фермы Морин Горонсон выращивает фруктовые деревья в районе с сильными ветрами и рекомендует выращивать холодостойкие фрукты, такие как персики. Некоторые персиковые деревья выведены так, чтобы выдерживать низкие зимние температуры и сильные ветры, что делает их устойчивыми и структурно прочными. Ветроустойчивые сорта, которые стоит рассмотреть, – это Reliance, Contender и Frost. Они не только сочные и вкусные, но и демонстрируют энергичный рост и могут развивать крепкие скелетные ветви при условии правильной формировки.

Даже в ветреном районе вы можете наслаждаться вкусными яблоками прямо из сада."Яблони на стандартном подвое – это более крупные деревья, но их подвои более крепкие и имеют более глубокие корни, чем карликовые или полукарликовые фруктовые деревья", – говорит Дэвид Фрид, владелец питомника фруктовых деревьев Elmore Roots. Такая крепкая корневая система помогает им выдерживать ветреные условия.

Такие деревья лучше восстанавливаются после воздействия окружающей среды. При посадке Фрид рекомендует использовать 2,4-метровый кол для поддержки дерева, пока оно не станет достаточно крепким, чтобы стоять самостоятельно.

Холодостойкие груши на стандартных подвоях – отличный вариант для регионов с сильными ветрами. Такие сорта, как Summercrisp, Golden Spice, Kieffer и Gourmet, часто продаются на стандартных подвоях, что делает их хорошо приспособленными для ветреных, открытых участков. Хотя груши на стандартных подвоях часто имеют мощную корневую систему, хорошо приспособленную для ветреных регионов, Фрид отмечает, что успех роста может зависеть от других факторов, таких как качество почвы, доступность воды и общий уход.

Шелковицу считают выносливыми, ветроустойчивыми деревьями, которые даже могут служить эффективными ветрозащитами. Благодаря густым, гибким ветвям, быстрому росту и глубокому, крепкому стержневому корню, который прочно удерживает дерево, оно прекрасно чувствует себя в ветреных условиях.

Но требуется обрезка, чтобы шелковица оставалась структурно прочной и очень ветроустойчивой. Стоит развивать прочную, открытую вазообразную структуру. Такой подход способствует оптимальной циркуляции воздуха и поддерживает общую структурную целостность дерева.

Американскую хурму часто сажают в южных регионах. Она обладает исключительной ветростойкостью. Дерево развивает крепкую, глубокую стержневую корневую систему, которая может достигать 2,4 метра и более, прочно закрепляя его в земле и предотвращая его опрокидывание или вырывание с корнями. Помимо сильного стержневого корня, дерево дает чрезвычайно твердую, плотную древесину, которая достаточно гибкая, чтобы изгибаться, не ломаясь при сильных порывах ветра. Чтобы максимально повысить ветроустойчивость, подумайте о том, чтобы подвязать дерево, пока оно молодое, и обеспечить оптимальные условия для роста, чтобы помочь ему полностью раскрыть свой потенциал.

Каких кустарников следует избегать

Напомним, что большинство кустарников может быстро украсить участок, образовав пышные заросли. Однако существует несколько видов, которые лучше не сажать. Среди них, в частности, и известные барбарисы Тунберга. Эти растения являются пристанищем для клещей, а колючки затрудняют уход за кустарником. Кроме того, его семена разносит птицы, что делает барбарис инвазивным видом.

