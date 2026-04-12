12 апреля будет великим днём для православных - каждому верующему хорошо известно, какой сегодня церковный праздник. Это, конечно, светлая Пасха. Помимо Воскресения Христового есть несколько украинских торжеств, а также международные мероприятия.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

12 апреля у православных наступает Пасха 2026 (католики уже отметили 5 апреля). Это самый радостный религиозный праздник в году, когда люди вспоминают чудесное воскрешение Иисуса после его распятия. В честь праздника верующие святят продукты в церкви, а также собираются за ужином с семьей. Дата Пасхи каждый год меняется, поскольку высчитывается по лунному календарю.

Есть также ежегодный православный праздник 12 апреля - верующие чествуют по новому стилю преподобного Василия, которому молятся о мужестве в трудной ситуации и о прибавлении душевных сил.

Какой сегодня праздник в мире

12 апреля на планете известен как Международный день космонавтики, установленный в память о первой в истории миссии по полету человека в космос, совершенной Юрием Гагариным. В честь праздника поздравления получают космонавты и астронавты по всему миру.

Остальные всемирные праздники сегодня, достойные упоминания, это День добрых дел, День борьбы с детской беспризорностью, День хомяка, День рок-н-рола.

Какой сегодня праздник в Украине

В украинском законодательстве Пасха считается официальным торжеством, что отмечается на государственном уровне. В честь праздника предусмотрен дополнительный выходной, который переносится на понедельник 13 апреля. Однако из-за военного положения эта норма не действует, и завтрашний день будет рабочим для большинства людей.

Есть также профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников ракетно-космической отрасли, посвященный достижениям нашей страны в сфере освоения космоса. Это важное событие для всех конструкторов, ученых, инженеров и прочих украинцев, кто связал свою жизнь с космонавтикой на благо всего человечества.

Также 12 апреля празднуется День скаута, который также называют День пластуна по названию самой известной в Украине скаутской организации. Поздравления получают люди, неравнодушные к этому движению и объединенные патриотическими ценностями.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы на Пасху твердят следующее:

если небо ясное, то будет жаркое лето;

прошла гроза - к поздней осени;

идет дождь - весь остаток весны будет дождливым;

большое количество звезд на ночном небе предвещает заморозки.

Главной праздничной традицией является семейное застолье. В светлый пасхальный день близкие приветствуют друг друга фразами "Христос Воскрес! - Воистину Воскрес!", обмениваются подарками и накрывают праздничный стол, на котором обязательно есть пасха, крашанки и мясные блюда, такие как буженина и холодец. Еще удачным сегодня праздник считается для посещения богослужения.

Что нельзя делать сегодня

Верующим полагается провести праздник сегодня в молитве и семейном согласии. В перечень поступков, что нельзя делать на Пасху, входит ругань, пьянство, переедание, жестокость. Важно воздержаться от какой-либо работы, а также не стоит поминать умерших, поскольку для этого даются поминальные дни после праздника.

