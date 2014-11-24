Лингвисты присвоили новое значение выражению премьера Австралии в адрес Путина

В середине октября, за месяц до встречи "Большой двадцатки", Эббот, как хозяин саммита в Брисбене, пообещал жестко обсудить с Путиным катастрофу малайзийского Boeing, в результате которой погибли 27 австралийцев, передает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

При этом он использовал термин shirtfront из австралийского футбола – жесткий прием, когда один игрок сбивает другого, чтобы завладеть мячом.

В понедельник Сьюзан Батлер, редактор толкового словаря Маккуори (The Macquarie Dictionary), сообщила, что данное слово в последние десятилетия приобрело более широкий смысл, чем обозначение запрещенного в спорте приема. По ее словам, лексикологи пришли к такому выводу в ходе дискуссии вокруг заявлений Эббота, которые вызвали неоднозначную реакцию в австралийском обществе.

Читайте такжеАвстралийцы зарыли головы в песок в знак протеста перед саммитом G20 (фоторепортаж)Начиная с января, сетевая версия словаря Маккуори будет фиксировать дополнительное значение слова shirtfront: "выступать против кого-либо с недовольством и жалобами".

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Владимир Путин досрочно покинул саммит G20, где на него обрушилась критика и игнорирование со стороны лидеров других стран. Сначала он объяснил свой поступок тем, что хочет поспать. "Нам отсюда до Владивостока лететь 9 часов и еще 9 в Москву. Еще надо добраться до дома и в понедельник надо на работу выйти. А еще 4-5 часов поспать", - заявлял Путин. Позже он заявил, что просто не хотел стоять в очереди на вылет из Австралии.



