Путин придумал очередное объяснение своего побега с саммита G-20

Об этом он заявил лично в рамках "Общероссийского народного форума", передает ТАСС.

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По словам российского президента, он не хотел стоять в очереди на вылет, поскольку в конце подобных мероприятий образуется очередь из высокопоставленных лиц, которых распределяют "по алфавиту" и говорят, "кому когда уезжать".

"Лучше было пораньше отбыть восвояси", - объяснил раннее отбытие с саммита G-20 президент РФ.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Владимир Путин досрочно покинул саммит G20, где на него обрушилась критика и игнорирование со стороны лидеров других стран. Сначала он объяснил свой поступок тем, что хочет поспать. "Нам отсюда до Владивостока лететь 9 часов и еще 9 в Москву. Еще надо добраться до дома и в понедельник надо на работу выйти. А еще 4-5 часов поспать", - заявлял Путин. Теперь он заявил, что просто не хотел стоять в очереди на вылет из Австралии.

В свою очередь эксперты отметили, что президент России сбежал с саммита G-20 из-за слишком большого для него психологического давления, к которому он оказался не готов.