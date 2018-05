Мрачная королева, несчастная бывшая и нелепые платья: как соцсети смеялись над свадьбой принца Гарри и Меган Маркл

Соцсети и сегодня продолжают обсуждать забавные и странные эпизоды церемонии, превращая их в мемы.

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл стало грандиозным событием не только для Великобритании, но и для всего мира. Онлайн-трансляцию с праздничной церемонии смотрели миллионы пользователей сети.

Так, королева Елизавета II удивила зрителей своим мрачным видом. В течение всей церемонии бабушка принца Гарри, кажется ни разу не улыбнулась. Некоторые пользователи предположили, что королева не одобряет выбор внука и формат церемонии, однако причина может крыться и в банальном волнении.

“yes, yes, God save me and all that” pic.twitter.com/PXuLIh5kjK — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19 мая 2018 г.

#QueenElizabeth : "Stop it Phillip, it was not funny. Don't hide the car keys again, and i'm dead serious." pic.twitter.com/8t9crEbrId — Д David Romei (@DavidRomeiPHD) 19 мая 2018 г.

В то же время, зрители обсуждают и странные наряды некоторых участниц церемонии. «Досталось», в частности, бирюзовому платью сестры Кейт Миддлтон Пиппы.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWeddingpic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 мая 2018 г.

Кроме того, на церемонии появились женщины, одетые в такие же платья, как у Меган Маркл в фильме, где она знакомится с королевой. Пользователи насчитали по меньшей мере трех таких девушек.

OMG one of the guests is wearing the same outfit from when Meghan met the queen in the Lifetime movie! 😱 #RoyalWeddingpic.twitter.com/9SxDO6k2i9 — Michaela (@lifeofaladybear) 19 мая 2018 г.

В то же время, пользователи превратили в мем бывшую девушку принца Гарри Челси Дэйви, которая присутствовала на свадьбе и выглядела несчастной.

Звездой церемонии стал один из пажей – 7-летний сын подруги невесты Брайан Малрони. Его беззубая улыбка за спиной у Меган подарила зрителям чрезвычайно яркие кадры.

Привлекла внимание и дочь принца Уильяма –Шарлотта, которая не стесняясь махала подданным британской короны.

princess charlotte is me at the beginning of the school year and prince george is me .05 seconds into the semester #RoyalWeddingpic.twitter.com/f5zdxziVA6 — ❁ (@warnerdraco) 19 мая 2018 г.

Накануне, 19 мая, в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекських.