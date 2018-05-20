Мрачная королева, несчастная бывшая и нелепые платья: как соцсети смеялись над свадьбой принца Гарри и Меган Маркл

14:56, 20 мая 2018
Мир
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REUTERS

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл стало грандиозным событием не только для Великобритании, но и для всего мира. Онлайн-трансляцию с праздничной церемонии смотрели миллионы пользователей сети.

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Соцсети и сегодня продолжают обсуждать забавные и странные эпизоды церемонии, превращая их в мемы.

Так, королева Елизавета II удивила зрителей своим мрачным видом. В течение всей церемонии бабушка принца Гарри, кажется ни разу не улыбнулась. Некоторые пользователи предположили, что королева не одобряет выбор внука и формат церемонии, однако причина может крыться и в банальном волнении.

В то же время, зрители обсуждают и странные наряды некоторых участниц церемонии. «Досталось», в частности, бирюзовому платью сестры Кейт Миддлтон Пиппы.

Кроме того, на церемонии появились женщины, одетые в такие же платья, как у Меган Маркл в фильме, где она знакомится с королевой. Пользователи насчитали по меньшей мере трех таких девушек.

В то же время, пользователи превратили в мем бывшую девушку принца Гарри Челси Дэйви, которая присутствовала на свадьбе и выглядела несчастной.

Звездой церемонии стал один из пажей – 7-летний сын подруги невесты Брайан Малрони. Его беззубая улыбка за спиной у Меган подарила зрителям чрезвычайно яркие кадры.

Привлекла внимание и дочь принца Уильяма –Шарлотта, которая не стесняясь махала подданным британской короны.

Накануне, 19 мая, в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекських.

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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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