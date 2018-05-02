Россия сократила военные расходы на 20% из-за экономических проблем – SIPRI

В то же время, агрессивные действия РФ подстегнули рост военных расходов в странах Центральной и Западной Европы.

В 2017 году военные расходы Российской Федерации составили 66,3 млрд долларов, сократившись на 20% по сравнению с расходами 2016 года. Это сокращение стало для России первым с 1998 года.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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Отмечается, что перевооружение остается для России приоритетным, но военный бюджет ограничен из-за экономических проблем, с которыми страна столкнулась после 2014 года.

Сократив расходы, Россия выбыла из тройки мировых лидеров по размеру военного бюджета, уступив третье место Саудовской Аравии. Первые два места занимают США и Китай.

В то же время, агрессивные действия РФ были одним из факторов, которые подстегнули рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе (на 12 и 1,7 процента соответственно). Общая сумма военных расходов всех 29 стран-членов НАТО в 2017 году составила 900 млрд долларов, что составляет 52% мировых военных расходов.

При этом, абсолютным лидером по военным расходам остается США – в 2017 году их военный бюджет составил 610 млрд долларов. Отмечается, что военные расходы США больше не снижаются, сумма оборонного бюджета страны осталась неизменной по сравнению с 2016 года.

Напомним, в конце 2017 года глава Минобороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил, что военный бюджет страны на 2018 год составит 46 млрд долларов.