В 2018 году военный бюджет России составит $46 миллиардов

Глава минобороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил, что военный бюджет на 2018 год составит $46 млрд, передает kommersant.ru. «Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооруженных сил, и в следующем году составит 2,8% от ВВП, или $46 млрд, при этом в США он превысит $700 млрд, в Великобритании составит порядка $60 млрд, а во Франции и Германии - по $40 млрд. Комментарии здесь излишни», - сказал российский министр.

Читайте такжеЯпония хочет выделить на оборону рекордные $46 миллиардовПутин призвал военных опираться на интеллект, дисциплину и организованность, поскольку военные расходы в дальнейшем будут уменьшаться. «В следующем году, наступающем, в процентном отношении к ВВП это будет два и восемь с небольшим, 2,85%, по-моему. Потом потихонечку еще даже будет снижаться», - сказал он.

В октябре правительство РФ выступило с предложением увеличить расходы на оборону, деньги при этом пойдут в секретную часть бюджета.