Китайская цензура удалила видео, как жена лидера КНР сбросила плед Путина (фото, видео)

Вчера, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин совершил вежливый с точки зрения европейцев и совершенно недопустимый для китайцев поступок на саммите АТЭС в Китае - обернул супругу Си Цзиньпина пледом, пока тот отвлекся на разговор с Бараком Обамой.

Китайская цензура объявила видеозапись инцидента секретной, но утечки избежать не удалось, сообщает Newsru.

Владимир Путин нарушил негласное правило дипломатии "никогда не трогать жен дипломатов" и обернул пледом супругу китайского лидера Си Цзиньпина, увлекшегося разговором с Бараком Обамой. Ситуацию усугубило то, что это произошло в Китае и с участием китаянки, отмечает The Straits Times.

Жители КНР известны крайней чувствительностью к прикосновениям, избегая их со стороны незнакомцев и особенно иностранцев. Так, например, сайт Shanghai-perevodcik советует перед поездкой в Китай уяснить: жители страны не любят прикосновений, а женщины даже испытывают физиологическую неприязнь к тактильным знакам внимания со стороны посторонних. И потому объятия, похлопывания по спине, лобызания и прочие телесные контакты совершенно недопустимы. ArtChina поддерживает рекомендацию, напоминая: несмотря на гендерное равенство в Китае, мужчинам непозволительно не только прикасаться к дамам, но также проявлять обычную для русского человека вежливость, например помочь надеть пальто, открыть дверь или уступить место.

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Как отмечает International Business Times, для любования фейерверком на стадионе, построенном для Олимпиады 2008 года, Путину было отведено место рядом с первой леди КНР, которая сидела рядом с супругом, президентом Китая Си Цзиньпином. Камеры зафиксировали, что в какой-то момент Путин встал, взял коричневый плед и обернул им плечи своей соседки.

Дама улыбнулась и поблагодарила российского лидера. Си Цзиньпин в это время был увлечен беседой с американским лидером Бараком Обамой и не подозревал об ухаживании российского гостя за первой леди. Пэн Лиюань тут же сбросила плед на руки телохранителям и надела черную куртку.

Немецкая Welt объясняет скандал тем, что Путин долго оставался без женского общества. Британская The Daily Mail, напротив, предполагает, что Путин пытался очаровать хозяев мероприятия, согрев супругу своего коллеги. "Неотразимое обаяние Пэн очаровало холостяка Путина", - пишет в обзоре мнений InoPressa. А китайский сайт Guancha считает, что такой знак внимания является для Путина обычным - он сделал то же самое для Ангелы Меркель на саммите G20 в прошлом году.

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Однако большинство китайцев все же были шокированы. Государственное телевидение Китая CCTV, комментируя встречу участников саммита, отметила, что Путин намеренно прикоснулся к Пэн Лиюань, завернув ее в плед. Видеозапись начала быстро распространяться в интернете, а обсуждение инцидента получило широкое распространение на сайте Weibo, китайском аналоге Twitter. Пользователи соцсети спорили о том, как расценить поступок Путина - как проявление заботы или как бестактность. Некоторые из них предложили официальному Пекину сделать общение с российским президентом более фамильярным.

Затем к скандалу подключилась китайская интернет-цензура. Видеоролики и рассказы о том, как российский лидер трогал первую леди КНР, начали удалять. Однако копии просочились в YouTube. Западные СМИ, комментируя происходящее, отмечают, что стремление Пекина сосредоточить международное внимание на Си Цзиньпине как хозяине саммита АТЭС не является единственной причиной, по которой цензоры остаются в состоянии повышенной готовности. Государственные СМИ Китая жестко контролируются государством, которое тщательно защищает репутацию высшего руководства. Кроме того, в КНР продолжается масштабная антикоррупционная кампания. А учитывая растущие экономические и военные связи с Россией, даже самый легкий намек на особые отношения президентской четы с российским лидером является неуместным. Кстати, некоторые зоркие наблюдатели отметили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ смотрел фейерверк из задних рядов, пока его коллеги дружелюбно болтали на первом плане.