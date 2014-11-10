Вдова Роберта Рождественского: Путин сам устроил главные трагедии России

Об этом она заявила в интервью Gordon.ua.

"Ни новый СССР, ни Российская империя ему не нужны. Цель Путина – построить шубохранилища для себя и своего ближайшего окружения. Это бизнес-задачи и ничего более", - считает она.

Также она заявила, что "Путин своими руками устроил все самые главные трагедии России последних 15 лет".

"Подчеркиваю: трагедии устроены им и только им!", - сказала Киреева.

Также она прокомментировала широкую поддержку Путина российской "интеллигенцией" и тот факт, что среди подписантов письма в поддержку Путина "не было настоящих поэтов".

Читайте такжеИнтеллигенция РФ: Россияне должны сделать все, чтобы остановить Третью мировую войнуПо ее мнению, писатели, артисты и музыканты не только не выступают против политики Путина, но активно ее поддерживают потому, что у них "рабская, лакейская душа". В то же время, отсутствие поэтов среди восхваляющих российского диктатора объясняется тем, что "поэты – довольно тонкий материал".

"Поэты – довольно тонкий материал. Как хорошо, что в Украине заметили: подписи настоящих поэтов под письмом нет. И это прекрасно", - считает Киреева.