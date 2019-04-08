Business Insider: России стоит бояться войны с НАТО из-за 10 видов мощного оружия

В список попали американские F-35, немецкие танки Leopard 2 и европейские фрегаты для борьбы с российскими субмаринами.

На протяжении 70 лет союзники по НАТО практиковали коллективную оборону и сдерживание против международных угроз на подъеме. И за эти годы их военные возможности менялись соответственно. Как сказал эксперт Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд, «самое мощное" оружие альянса – это его единство. Но отдельные союзники обладают мощными силами, которые они неуклонно применят перед лицом агрессии со стороны другой страны.

Об этом пишет Business Insider. Эксперт Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли убеждена, что Россия продолжит давить на альянс с помощью кибератак и влияния на низком уровне. Однако, по ее мнению, НАТО следует серьезно отнестись к подготовке к полномасштабной войне с Россией. Поскольку она модернизирует свою армию, хвастается построением сверхзвуковых ракет и других новых систем.

Издание перечисляет ТОП-10 самых мощных образцов оружия НАТО, которых России стоит бояться.

Читайте такжеBusiness Insider: России не по карману ядерные ракеты, которыми Путин угрожает Западу

Первый в списке – многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II. Как сказал Таунсенд изданию, среди вооружения воздушных войск НАТО лидирует именно этот самолет, который стоит на вооружении США. Издание пишет, что на данный момент ни один другой истребитель не может сравниться в стелс-возможностях F-35. Кроме того, большое преимущество ему дает сложная система высокоточных сенсоров. Некоторые страны НАТО рассматривают покупку американских самолетов для повышения боевых возможностей. Но другие союзники собираются продолжать использование F-16. Германия же рассматривает европейские альтернативы американским самолетам.

Собственно, Eurofighter Typhoon тоже оказался в списке угрожающего оружия НАТО. Его разработкой занималась целый ряд стран альянса, в частности Великобритания, Италия, Германия и Испания. Целью проекта было создать элитный истребитель для достижения господства в небе. Франция вышла из проекта и сама построила аналог под названием Dassault Rafale. Обозреватели считают, что Eurofighter Typhoon подобен в своих возможностях с последней разработкой России – Су-35.

Также в арсенале НАТО – мощные бомбардировщики. США обеспечивают обычные и ядерные силы сдерживания с помощью ротаций бомбардировщиков в европейской операционной зоне. Эти ротации стали регулярными после того, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году. Того года Пентагон отправил два B-2 Spirit и три B-52 в Европу для тренировок. B-1B Lancer также среди бомбардировщиков, которые постоянно несут службу в Европе.

Еще одним образцом вооружения, которого в России стоит бояться, издание называет американские самолеты P-8A Poseidon.

Читайте такжеNational Interest: Российская ядерная торпеда «Посейдон» оказалась старой разработкой СССР

«Существуют также морские позиции, особенно учитывая то, что Россия продолжает полагаться на субмарины в ядерном сдерживании. Нам нужно большое присутствие. Именно поэтому мы видим в Норвегии, США и Великобритании все больше P-8A», - сказала Конли изданию.

Рост угроз под водой, где грань между победой и поражением тонка, словно лезвие, заставляет НАТО увеличивать свои возможности охотиться на вражеские субмарины и атаковать их. При этом, возможности развиваются как под водой, так и над ней. И хоть союзникам доступен широкий спектр возможностей в этой сфере, американские патрульные самолеты P-8A считаются лучшими охотниками на субмарины.

Еще один вид эффективной борьбы против подводных лодок – это фрегаты, которые есть на вооружении ряда стран НАТО.

«В частности, Италия, Франция и Испания имеют фрегаты с очень эффективными системами борьбы с субмаринами», - сказал эксперт Центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк.

Читайте такжеВ Украине создавшего электромагнитное оружие благодаря иностранным инвестициям

«У них активные низкочастотные сонары, которые на самом деле замечают объекты на разной глубине. Они могут легко обнаружить субмарину, даже дизельную», - добавил он.

Такие суда могут быть использованы для обнаружения российских подводных лодок в восточном Средиземноморье и в Черном море. В Норвегии и Дании тоже есть хороший флот фрегатов. Поэтому они могут разбить российские субмарины в Северном и Балтийском морях.

Основной ударный вертолет AH-64 Apache тоже попал в список Business Insider. Эти боевые машины способны легко расправляться с колоннами бронетехники. На борту они могут нести до 16 ракет Hellfire, способных пробить любую броню. Эти ракеты собираются заменить более мощными Joint Air-to-Ground Missile.

Немецкие танки Leopard 2 заработали себе репутацию «бессмертных». Это грозное оружие начали строить еще во времена Холодной войны для уничтожения бронетанковых сил СССР на европейских вероятных фронтах. Хоть в битве против «Исламского государства» в Сирии некоторые из таких танков были неожиданно разбиты, Leopard 2 до сих пор считается одним из лучших рядом с M1 Abrams и британский Challenger 2. Эксперты считают, что эти три танка легко справятся с любой российской броней.

Читайте такжеВСУ получат 36 конфискованных зенитных ракет российского производства

России также стоит бояться авианосцев США класса Nimitz. Издание напоминает о прошлогодних учениях Trident Juncture, сценарием которых была полномасштабная война с Россией. В маневрах участвовал авианосец Harry S. Truman, а также его ударная группа. Судно доставило 6 тысяч солдат и большой флот F/A-18 в Норвегию, где состоялись самые масштабные учения за много лет. Издание пишет, что США отправили авианосец в Северную Атлантику, чтобы показать России, что они способны перебросить авианосцы в этот регион и провести операции в Балтии «без проблем».

Также в список наиболее грозного оружия НАТО попали американские ракеты Patriot и субмарины класса Virginia. По мнению экспертов, последние можно эффективно использовать для преодоления систем военно-воздушной обороны в Балтии.