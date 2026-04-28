Китайские ученые заявили о 'критическом недостатке' новейшего бомбардировщика США

Исследование Китая основано на моделировании с использованием открытых данных и не учитывает засекреченные характеристики B-21 Raider.

Китайские исследователи заявили о возможных аэродинамических и стабилизационных недостатках новейшего американского бомбардировщика B-21 Raider, который разрабатывается для ВВС США. Впрочем, их выводы основаны исключительно на компьютерном моделировании и открытых данных, что вызывает обоснованный скептицизм, пишет National Security Journal.

Моделирование вместо реальных данных

Исследование провели специалисты Китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики. Они использовали программное обеспечение PADJ-X для анализа летных характеристик самолета.

Модель создавали на основе общедоступных изображений и предположений относительно конструкции. В результате исследователи заявили, что определенные изменения в конфигурации могли бы улучшить характеристики самолета, намекая на потенциальные недостатки.

Что известно о B-21

B-21 Raider – это стратегический бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый компанией Northrop Grumman. Он должен заменить сразу два самолета – B-2 Spirit и B-1B Lancer.

Самолет создается по схеме "летающее крыло", что обеспечивает низкую заметность, большую дальность полета и способность проникать через современные системы ПВО. Ожидается, что он сможет нести как обычное, так и ядерное вооружение.

Почему выводы Китая под вопросом

Эксперты отмечают: реальные характеристики B-21 Raider остаются засекреченными. Китайские ученые не имели доступа к технической документации, материалам или системам управления полетом.

Более того, современные стелс-самолеты часто являются аэродинамически нестабильными по замыслу и полагаются на сложные компьютерные системы, которые компенсируют это во время полета. Такие нюансы сложно корректно воспроизвести в теоретических моделях.

Часть глобальной конкуренции

Несмотря на сомнительность выводов, подобные исследования являются обычной практикой в военно-техническом соперничестве. Страны регулярно анализируют технику потенциальных противников, пытаясь найти слабые места.

Интерес Китая к B-21 также объясняется тем, что Пекин разрабатывает собственный стелс-бомбардировщик – Xi'an H-20. Таким образом, цифровое моделирование становится ключевым инструментом современной оборонной инженерии и технологической гонки между ведущими державами.

B-21 Raider – последние новости

Как сообщал УНИАН, в сети появилось первое полноценное изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider с верхнего ракурса. Фото сделали во время испытаний дозаправки в воздухе, что позволило разглядеть ранее скрытые элементы конструкции самолета.

Особое внимание экспертов привлекли именно выхлопные трубы. Как пишет TWZ, они глубоко "утоплены" в корпус и имеют сложную форму, что, вероятно, уменьшает инфракрасную заметность самолета.

