Вопрос дальнобойных возможностей Сил обороны Украины ограничивают производственные мощности и финансы, которые тратятся на беспилотные системы. Сейчас по дальнобойным ударным дронам преимущество у противника.

Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко. В эфире "Украинского Радио" он отметил, что при надлежащем финансировании, Украина могла бы выйти на паритет с врагом во второй половине 2026 года.

"Если говорить о тактическом уровне линии боевого соприкосновения, то, наверное, по большинству номенклатур у нас с противником паритет. Если говорить о разведывательных средствах типа "крыло", то у нас меньше разведчиков, чем у них", – продолжил военный.

При этом Федоренко отметил, что за счет работы средств противовоздушной обороны Украины, дронов-перехватчиков, на некоторых участках удалось достичь паритета.

"Украина сделала несколько шагов вперед, и если раньше не было ничего похожего на "Ланцет", то сегодня у нас есть "Булава" и другая номенклатура беспилотников. Да, они дорогие и их не так много в Украине, как у РФ, но в случае финансирования мы сможем дойти до паритета. По обычным "дронам-камикадзе" где-то у нас паритет, где-то – у противника несущественное преимущество, а где-то у нас есть тотальное преимущество", – констатировал он.

