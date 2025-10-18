Самые старые версии этих машин выпускались еще в 1940-х годах.

В статистике российских потерь на фронте снова появились раритетные танки Т-54/55, массово выпускавшиеся с 1948 по 1979 год. Это может указывать на желание россиян приберечь свои новые машины, жертвуя взамен более старыми. Об этом в соцсети Х сообщает аналитик открытых данных (OSINT) Ричард Верекер.

По его подсчетам, в течение трех последних месяцев, россияне в целом потеряли 88 танков, из которых 22 были неустановленного типа. Из оставшихся 66 танков 4 были именно типа Т-54/55. И хотя на общем фоне это небольшое количество, это все же заметный рост, поскольку в целом с начала войны россияне потеряли лишь 15 таких машин.

Верекер отвергает предположение, что эти танки могли использовать в качестве артиллерии для стрельбы с закрытых позиций. Во-первых, у них слишком маленький угол подъема пушки, что ограничивает их дальность стрельбы. Во-вторых, эти танки имеют пушку относительно "слабого" калибра 100 мм, что делает ее не очень удачной в роли артиллерии. В-третьих, эти танки слишком старые, поэтому точность стрельбы на значительные расстояния будет ужасной.

Видео дня

Аналитик отметил, что в последнее время в России танки Т-54/55 использовали для обучения новых танкистов в танковых школах, что позволяло высвободить новые танки для нужд фронта. Однако теперь подход изменили на противоположный, предполагает Верекер.

"Возможно, мы сейчас наблюдаем увеличение потерь Т-54/55 на фронте, поскольку Россия их заменила - разместила современные танки в школах для их сохранения, а старые отправила на поле боя, где их потеря имеет меньшее значение", - предполагает аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в последние дни россияне резко увеличили количество бронетехники на фронте. Военный обозреватель Александр Коваленко связывает это с ухудшением погоды, из-за чего использование мотоциклов и самокатов стало невозможным.

Также мы рассказывали, что российская армия понесла рекордные потери на фронте в течение большого летнего наступления. По подсчетам The Economist, сейчас соотношение потерь ВСУ и армии РФ составляет 1 к 5, если не больше.

Вас также могут заинтересовать новости: