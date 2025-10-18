Ракеты Tomahawk довольно трудно обнаружить, а большая дальность позволяет прокладывать сложные маршруты.

Ракеты Tomahawk являются очень эффективным оружием, которое позволило бы Украине наносить сокрушительные удары по целям глубоко на территории России. Более того, у РФ практически нет эффективных средств для борьбы с этими ракетами.

Почему России будет очень трудно сбивать ракеты Tomahawk

Как рассказал Виктор Валин на своей странице в Facebook, ракета Tomahawk невосприимчива к радиопомехам. Она использует для навигации маршевом участке маршрута систему сканирования рельефа TERCOM, которая переодически сканирует местность, над которой летит.

Валин добавил, что на терминальном участке маршрута ракета использует оптико-электронную систему DSMAC, фактически фотографируя местность под собой с помощью высокочувствительной видеокамеры, чтобы найти заранее заданную опорную точку с известным положением относительно цели. После этого Tomahawk выполняет точную привязку к местности.

Видео дня

Валин напомнил, что Tomahawk для достижения цели полагается на пролет на высоте около 30-50 метров над поверхностью. Благодаря этому ракета эффективно скрывается от обнаружения, прячась за неровностями рельефа.

Кроме того, дальность полета ракеты составляет около 1600-1700, что позволяет прокладывать достаточно сложные маршруты и бить по цели с неожиданного направления, подчеркнул Валин. Например, можно залетать глубоко внутрь вражеской территории и затем разворачиваться с заходом на цель.

По словам Валина, наибольшую угрозу для Tomahawk представляют радары воздушного базирования и патрулирующие перехватчики, которые могут сблизиться с ракетой и выделить ее на фоне поверхности. Более того, еще во времена СССР был разработан самолет радиоразведки и целеуказания А-50, но у РФ их осталось мало.

Типы боевых частей Tomahawk

Валин напомнил, что актуальные версии ракет Tomahawk являются неядерными. В зависимости от модели они несут различные типы боевых частей, наиболее распространенная из которых - унитарная осколочно-фугасная весом 340 кг. Она может поразить цель прямым попаданием с горизонтального полета или совершить подскок и пикировать на цель.

Кроме того, есть и кассетные боевые части, несущие 166 суббоеприпасов BLU-97/B комбинированного действия. Валин отметил, что они могут сбрасываться последовательными группами, поражая до пяти отдельных целей. Также он упомянул противобункерную боевую часть WDU-43/B, которая, по некоторым данным, имеет взрыватель с "детектором полостей".

Для наземного запуска ракет сейчас используются контейнерные пусковые установки Mk-70 PDS, рассказал Валин. Эта пусковая установка представляет собой блок из четырех вертикальных ячеек Mk-41 с системой газоотвода, положенный на бок в стандартный транспортный контейнер. По словам Валина, этот довольно простая и логичная конструкция.

Американские военные используют пусковые установки Mk-70 в составе стратегического ракетного комплекса средней дальности Typhon, который предназначен для интеграции в армию США ракет большой дальности. Валин отметил, что армейская версия пусковых ячеек была доработана, что позволяет также размещать в ней зенитные ракеты PAC-3 от ЗРК Patriot.

Что Украина сможет сделать с ракетами Tomahawk

Если США согласятся передать Украине ракеты Tomahawk, то они будут передаваться с пусковыми установками Mk-70 для наземного применения, считает Валин. Он подчеркнул, что эти ракеты станут серьезной проблемой для РФ.

"Сотня томагавков лишит НПЗ и крупных нефтебаз большую часть европейской территории РФ и существенно сократит количество предприятий, выпускающих военную продукцию. Одно дело, когда в цель прилетает дрон весом в несколько десятков килограммов, другое - крылатая ракета с несколькими сотнями килограммов взрывчатки. После дрона установку первичной переработки нефти можно отремонтировать за пару недель/месяц, а после "Томагавка" ее придется только ставить новую", - написал Валин.

Он отметил, что количество ракет Tomahawk является засекреченной информацией. По некоторым оценкам, в 2017 году на вооружении США было 4 170 ракет BGM-109 Tomahawk. Валин добавил, что стоимость одного пуска, предположительно, составляет 1-1,5 млн долларов.

Какова реальная дальность современной ракеты Tomahawk

Ранее в Defense Express рассказали, какую дальность полета имеют современные версии ракет Tomahawk. В издании отметили, что это не 2500 километров.

Отмечается, что в актуальных версиях Tomahawk ее дальность составляет около 1600 км. В издании добавили, что если США все же согласятся передать Украине Tomahawk, это будут крылатые ракеты Tomahawk Block IV или Block V с дальностью 1600 км. Также это могут быть ракеты в версии Block III с дальностью 1700 км.

Вас также могут заинтересовать новости: