У России острый дефицит ключевых систем ПВО из-за украинских ударов, - CBS News

По мнению аналитиков, Украина стремится воспользоваться этой ситуацией.

У России заканчивается запас одного из ключевых типов противоракетных комплексов, что может способствовать нанесению Украиной большего количества ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников издания, в РФ наблюдается нехватка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Это один из основных компонентов российской противовоздушной обороны от крылатых и баллистических ракет.

По оценкам украинских спецслужб, в 2025 году Россия располагала более чем 400 ракетами РМ-48У к системам ПВО С-300ПМ и С-400. Украинские чиновники отметили, что в 2026 году их количество сократилось еще сильнее.

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Собеседники издания добавили, что традиционно системы С-300 использовались исключительно для противовоздушной обороны, но в последнее время российские вооруженные силы перепрофилировали их для нанесения ударов по Украине. Это потребовало изменения траектории полета, чтобы они работали как ракеты "земля-земля", дополняя другие российские системы вооружения, такие как ракеты "Искандер-М" и "Кинжал".

По мнению аналитиков, Украина стремится усугубить эту нехватку, нанося прямые удары по системам ПВО России.

"За последние несколько месяцев Украина уничтожила или нанесла удары по большому количеству систем ПВО на оккупированных территориях – в Крыму, в Приднестровье, в Луганской области и в других местах. Многие российские ракеты ПВО расходуются очень быстро, с практически неустойчивой скоростью, поскольку Украина может производить больше беспилотников для нанесения ударов в глубину, чем Россия, в некоторых случаях, может производить ракеты ПВО", - рассказал журналистам Роб Ли, эксперт по российским вооруженным силам из Института исследований внешней политики.

Один из украинских чиновников сказал журналистам, что РФ не хватает ключевых компонентов для производства ракет-перехватчиков, включая головки самонаведения и модули управления. По его словам, Россия, находясь под жесткими санкциями, сталкивается с трудностями при получении таких компонентов от западных и китайских производителей.

Представители украинской разведки отметили в разговоре с журналистами, что у России все еще есть другие эффективные и более современные системы ПВО для защиты от ударов.

Удары по российским системам ПВО - важные новости

Напомним, что 11 и в ночь на 12 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам противника. В частности, в ночь на 12 марта поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровенек.

Кроме того, в ночь на 1 марта Силами обороны Украины была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш и радиолокационная станция С-300В4 в районе Новокрасновки.

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