Силы обороны уничтожили вражеские станции ЗРК С-300 и другие логистические объекты (видео)

В частности, поражены радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы противника.

В ночь на 1 марта Силами обороны Украины поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш и радиолокационная станция С-300В4 в районе Новокрасновки (временно оккупированная территория Донецкой области). Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также наши воины нанесли удар по складу боеприпасов противника в районе Ялты и сосредоточению живой силы в районе населенного пункта Молодой Шахтер (ВОТ Донецкой области).

Отмечается, что на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов в районе н.п. Пришиб, ремонтная подразделение оккупантов в районе Багатовки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Дунаевки и Полтавки.

"Вчера, 28 февраля, Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА противника в районе н.п. Прилесье (Белгородская область РФ) и недалеко от Родинского Донецкой области. Кроме того, нанесено поражение по району сосредоточения живой силы противника в районе н.п. Степногорск и пункту управления БпЛА в районе н.п. Успеновка (ОТО Запорожской области). Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются", - сообщили в Генштабе.

Другие атаки по военным объектам РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

В частности, было поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ).

"Воткинский завод" производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

