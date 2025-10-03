Системы ПВО, которые защищают украинское небо, тоже не стоят на месте, добавил он.

Россия совершенствует свои ракеты с использованием опыта применения средств воздушного нападения, чтобы сделать их еще более смертоносными. Такое заявление сделал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

В эфире телеканала "Киев24" он отметил, что такая тенденция в целом продиктована теми наработками, которые они закладывали в эти комплексы еще на этапе проектирования. Эксперт напомнил, что в середине 2010-х годов было много сообщений о том, что, к примеру, комплексы "Искандер-М" якобы не имели аналогов.

Но, по его словам, определенная доля правды в заявлениях российской пропаганды по этому поводу все же есть. Речь о возможности маневрирования ракетой в терминальной стадии.

Также враг применяет с этими ракетами дополнительные системы для того, чтобы уменьшить шанс успешного перехвата:

"Речь идет о ложных целях 9Б899. Подобные системы и ложные приманки находили в Харькове еще в 2022 году".

Кроме того, враг дорабатывает свои ракеты "Кинжал". Для этого используется опыт, полученный после их применения, говорит Кушников.

"Но также следует отметить, что комплексы Patriot, которые есть у нас на вооружении, получают совершенствование. И тот опыт, который имеют наши военные и подразделения противовоздушной обороны, очень внимательно изучается американской стороной. В том числе компанией-разработчиком для того, чтобы внедрять улучшения и давать возможность этим комплексам продолжать иметь высокий уровень эффективности и высокий рейтинг сбития вражеских целей. В том числе таких сложных и важных для перехвата, как баллистические ракеты", – констатировал эксперт.

