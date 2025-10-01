По мнению специалистов "Орешник" является модификацией ракетного комплекса РС-26 "Рубеж".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко "случайно" показал модель российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Об этом сообщает "Милитарный".

Судя по фотографии, комплекс смонтирован на шасси с колесной формулой 12х12.

Вероятно, речь идет о МЗКТ-79291. Это шасси используют для размещения комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М" и РС-26 "Рубеж", одной из модификаций которого и считают "Орешник". При этом габариты новой ракеты значительно меньше, чем у "Тополя" и "Рубежа".

Известно, что "Орешник" разместили на территории Республики Беларусь. По словам главы МИД Беларуси, комплекс развернули для "собственной безопасности". Остается неизвестным, оснастили ли его ядерными боеголовками.

Напомним, 21 ноября 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр, используя ракеты различных типов.

По словам Путина, для удара применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном оснащении. Судя по опубликованным материалам, ракета была оснащена раздельной головной частью.

Ранее стало известно, что россияне могли испытать ракету "Буревестник" в Арктике во время недавней встречи Трампа и Путина. Речь идет о крылатой ракете с ядерной силовой установкой.

Ракета известна своей ненадежностью. По данным западных источников, россияне провели по меньшей мере пять неудачных испытаний "Буревестника" в период с ноября 2017 по 2019 год (сами они не подтвердили эту информацию).

Напомним также, что недавно российскую подводную лодку с ракетами "Булава" впервые заметили возле Японии.

