В частности, для ударов по Новороссийску Украина использовала собственную ракету "Нептун".

На прошлой неделе Силы обороны Украины нанесли удар по российскому порту Новороссийск, что заметно повлияло на возможности РФ экспортировать нефть, пишет The Independent.

Эту атаку журналисты называют одной из крупнейших на инфраструктуру экспорта российской нефти за последние месяцы. Как результат – Новороссийск временно приостановил экспорт нефти, что эквивалентно 2,2 миллиона баррелей в день, или 2 процентам мировых поставок. Из-за этого мировые цены на нефть выросли более чем на 2%.

В общем, пишут журналисты, в этом году украинские дальнобойные удары беспилотниками и надводными дронами неоднократно нарушали работу российской нефтяной инфраструктуры. Такие удары были в частности направлены против портов Балтийского и Черного морей, системы магистральных трубопроводов и ряда нефтеперерабатывающих заводов.

Видео дня

Отмечается, что для удара по Новороссийску Украина использовала ракету "Нептун". Однако на вооружении Киева есть еще ряд дальнобойных образцов.

"Длинный Нептун"

По открытым данным, "Длинный Нептун" – это ракета наземного базирования, которая способна преодолевать расстояние до 1000 километров. Ее создали на базе стандартного "Нептуна", который был разработан еще до начала полномасштабного вторжения.

В марте президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина увеличила дальность работы этой ракеты. А уже в прошлую пятницу украинские военные заявили, что именно этой ракетой был поражен порт в Новороссийске.

"Фламинго"

Ракета частного производителя, также известная под названием FP-5. По словам Зеленского, дальность полета этой ракеты составляет 3000 километров. Также президент сообщил, что в октябре "Фламинго" уже использовалась для ударов по РФ, однако детали применения неизвестны. Как отметил Зеленский, "Фламинго" должна поступить в массовое производство до конца 2025 года.

"Лютый"

БПЛА-камикадзе, который "стал рабочей лошадкой Украины" для дальнобойных атак по энергетической инфраструктуре РФ в этом году. Беспилотник, изготовленный на авиастроительном заводе "Антонов", может пролететь более 1000 км.

ФП-1

Еще одно изделие украинского частного производителя "Fire Point". Этот БПЛА-камикадзе так же активно используется для нанесения ударов по целям в России и имеет дальность полета более 1000 км.

"Паляниця"

О первом боевом применении "Паляниці" Владимир Зеленский сообщил в августе 2024 года. Уже в октябре президент информировал о десятках пораженных этой ракетой-беспилотником складов.

По данным СМИ, дальность полета БПЛА составляет до 650 километров. А благодаря турбореактивному двигателю он способен лететь на скорости до 900 км в час, что значительно превышает возможности обычных беспилотников.

"Рута"

Еще одна ракета-беспилотник. Ее массовое производство, по словам Зеленского, ожидается также до конца 2025 года. Как сообщил президент в октябре, впервые БПЛА был использован для поражения морской платформы на расстоянии более 250 км.

"Пекло"

Также ракета-беспилотник, первая партия которой была передана украинским военным в декабре 2024 года. По данным Defence Express, дальность полета этого беспилотника – примерно 700 км.

"Барс"

Об этой ракете-беспилотнике стало известно в апреле 2025 года. На прошлой неделе украинские военные сообщили об успешном использовании этого боеприпаса для атаки по российским целям.

Удары по РФ: важные новости

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу на Волге. По данным Reuters, вследствие атаки НПЗ полностью остановил свою работу. За 2024 год на Саратовском НПЗ было переработано 5,8 млн тонн нефти. В целом это около 2,2% переработки нефти в РФ.

Также ранее источники УНИАН в СБУ сообщали, что украинские дроны поразили 4 вражеские пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара в Новороссийске. Всего, по данным источников, на территории части находится около 12 таких установок. И есть вероятность, что они также получили повреждения в результате атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: