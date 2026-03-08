Война роботов уже началась: в BBC рассказали, как наземные дроны меняют поле боя в Украине

Современные беспилотные наземные транспортные средства являются частично автономными.

С начала полномасштабного вторжения России война в Украине превратилась в высокотехнологичный конфликт. Рои шпионских и боевых дронов заполонили небо над Украиной, а беспилотные катера парализовали российский флот в Черном море, пишет BBC.

Первый батальон наземных роботов

Также беспилотные наземные транспортные средства (UGV) или наземные роботизированные системы уже доказали свою эффективность.

"Роботизированные войны уже происходят", - рассказал Александр Афанасьев из бригады К2 украинской армии.

По его словам, он командует первым в мире батальоном UGV.

Отмечается, что одним из способов использования этих роботов бригадой является установка на них пулеметов Калашникова.

"Они открывают огонь на поле боя, где пехотинец боялся бы появиться. Но беспилотное транспортное средство с удовольствием рискует своим существованием", - подчеркнул майор Афанасьев.

Кроме того, его батальон использует начиненные взрывчаткой беспилотные транспортные средства-камикадзе, которые работают на батареях, для подрыва позиций и хранилищ врага.

По сравнению с беспилотниками, которые гудят над головой, они не издают никаких звуков, которые предупредили бы противника о предстоящем ударе.

В то же время заместитель командира танкового батальона 33-й отдельной механизированной бригады с позывным "Афган" подчеркнул, что одно украинское беспилотное транспортное средство, вооруженное пулеметом, устроило засаду на российский бронетранспортер, а другой робот в течение нескольких недель защищал украинскую позицию.

Афган признал, что автономность роботов-убийц на поле боя имеет свои ограничения и говорит, что многие из них являются самоограничениями, связанными с этикой и международным гуманитарным правом.

"Современные беспилотные наземные транспортные средства являются частично автономными. Они могут самостоятельно передвигаться, наблюдать и обнаруживать врага. Но все же решение об открытии огня принимает человек, их оператор. Роботы могут ошибочно идентифицировать не того человека или атаковать гражданского. Поэтому окончательное решение должен принимать оператор", - объяснил военный.

Будущее войны - рои дронов

В свою очередь бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании, Валерий Залужный подчеркнул, что роль вооруженных беспилотных наземных транспортных средств скоро возрастет в геометрической прогрессии.

По его словам, ударные беспилотные транспортные средства будут использоваться не только самостоятельно, но и как часть больших роев дронов, управляемых искусственным интеллектом.

"В ближайшем будущем мы увидим десятки и даже сотни более умных и дешевых дронов, которые будут атаковать с разных направлений и высот, с воздуха, земли и моря одновременно", - добавил Залужный.

Афанасьев говорит, что пехоту не заменить, однако "ее нужно поддерживать с помощью беспилотных наземных транспортных средств".

"Украина может позволить себе потерять роботов, но она просто не может позволить себе потерять боеспособных солдат", - подчеркнул защитник.

В то же время Россия также разрабатывает боевые беспилотные наземные транспортные средства, такие как "Курьер". Как пишут росСМИ, он может быть оснащен огнеметом, тяжелым пулеметом, который в основном устанавливается на танках, и может работать автономно в течение пяти часов.

Возможное противостояние роботов

Как отметил генеральный директор украинского производителя беспилотных наземных транспортных средств Devdroid Юрий Порицкий, столкновение между российскими и украинскими роботами-убийцами на полях сражений является лишь вопросом времени.

"Рано или поздно мы окажемся в ситуации, когда наши ударные беспилотные наземные транспортные средства столкнутся с их ударными беспилотными наземными транспортными средствами на поле боя. Войны роботов могут казаться научной фантастикой, но на поле боя нет ничего фантастического. Это наша реальность", - добавил он.

В свою очередь директор другой компании-производителя БПЛА "Тенкор" Максим Васильченко ожидает, что в 2026 году спрос вырастет до около 40 000 единиц, причем не менее 10-15 % из них будут вооружены.

"Ударные дроны [БПЛА] станут незаменимыми, в этом нет сомнений", - заверил он.

Также Васильченко считает, что в будущем роботы будут участвовать в боевых действиях в человеческой форме.

"Это уже не будет научная фантастика", - сказал он.

Ранее Forbes писал, что Россия переходит на более быстрые "Герань", чтобы обойти украинские перехватчики. Речь идет о модернизированных вариантах дронов, созданных на базе иранских Shahed.

"Россия может добавить маневры уклонения, полеты на очень малых высотах или увеличить скорость. Учитывая конструкцию "Герань", именно повышение скорости выглядит наиболее целесообразным вариантом", - рассказал советник Министерства обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

Также сообщалось, что дроны Magura могут стать "антидроновой завесой" для Украины. Отмечается, что эту модификацию с дронами-перехватчиками уже испытали в реальных боевых условиях.

