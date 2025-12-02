Он отмечает, что в Украину прибывают комплексы SAMP/T, которые эти ракеты будут сбивать более эффективно.

Наиболее опасными для Украины на сегодня являются ракеты С-300, потому что их сложно поражать. Об этом сказал в эфире Киев24 Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента учебного центра для пилотов дронов.

"То, что мы видим из открытых источников - нам просто не хватает средств для поражения баллистики. Но наиболее опасными сейчас являются ракеты С-300, потому что из 10 ракет мы не сбили ни одной. Это очень быстрые ракеты, они к нам летят почти вертикально сверху и очень мало времени на то, чтобы увидеть и перехватить эту ракету. Они вообще сложно поражаются", - подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что ракеты С-300 может сбивать новая модификация комплекса SAMP/T, потому что там есть радар, который видит вертикально вверх.

"К нам уже прибывают такие комплексы, поэтому надеюсь, что в будущем эти ракеты мы будем сбивать более эффективно", - добавил Следюк.

По его словам, прилеты таких ракет чаще всего происходят в Киеве, Днепре, Харькове.

Следюк также рассказал, что россияне делают ставку на дроны, потому что они являются дешевыми, но для их сбивания используются довольно дорогие средства ПВО, в частности, ракеты.

"Поэтому боевая эффективность дрона довольно высока даже в том случае, когда он не долетает", - добавил он.

При этом аналитик отметил, что количество дронов будет расти, потому что их производство в России уже налажено и сейчас речь идет лишь о масштабировании, что у россиян довольно неплохо получается.

В то же время Следюк подчеркнул, что количество дронов, которое враг будет запускать по Украине не увеличится в разы, потому что они не успевают их производить.

"Они их накапливают некоторое время и потом такой массированной атакой пытаются пробить нашу ПВО. Но стабильный рост количества дронов будет, поэтому нам нужно совершенствовать нашу систему ПВО", - сказал он.

Уничтожение воздушных вражеских целей - что известно

Как сообщили Воздушные силы Украины, в течение ноября 2025 года противовоздушной обороной было уничтожено 9 707 воздушных целей: 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал"; 51 крылатую ракету Х-101; 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23"; 20 крылатых ракет "Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 19 крылатых ракет "Искандер-К"; 2939 ударных БпЛА типа Shahed; 361 разведывательный БпЛА; 6288 БпЛА других типов.

Также УНИАН сообщал, что россияне пытаются "воскресить" устаревшие комплексы С-300. Снимки Хабаровского радиотехнического завода от 9 августа свидетельствуют о том, что РФ вывозит с завода старые системы ПВО С-300ПС.

Аналитик Athene Noctua отмечал, что это свидетельствует о том, что РФ вывела шесть универсальных передвижных башен 40В6МД, три радара 30Н6 и два 5Н66, 13 пусковых установок 5П85, четыре мобильные ремонтные мастерские и 14 генераторов.

Впрочем, дополнительный анализ показывает, что радиолокационные станции 30Н6 россияне не вывезли с территории завода, а лишь переместили в середине территории. Всего на территории предприятия остается 13 единиц таких систем радиолокации.

Аналитик отмечает, что Россия пытается вернуть в эксплуатацию важнейшие части системы (радары), поскольку эта модель уже некоторое время не производится. А эти хранящиеся батареи на самом деле являются резервом запасных частей.

