После удара по 'Фламинго' производство баллистики в России может остановиться на месяцы, - эксперт

Украинские крылатые ракеты "Фламинго" готовы к использованию именно по стратегическим целям в глубине российской территории.

Успешное поражение крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" предприятия военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ) может поставить на полугодовую паузу способность России производить баллистические ракеты, заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его мнению в эфире Радио NV, успешная атака крылатыми ракетами "Фламинго" по российскому оборонному предприятию "Воткинский завод" стала "жирной точкой", которая показала, что ракеты "Фламинго" готовы к использованию именно по стратегическим целям. "После того, как "Фламинго" поразили Воткинск, скорее всего, пауза в производстве их баллистики может быть где-то может и на полгода", - считает Дикий.

В этой связи, как считает эксперт, украинские крылатые ракеты теперь добавились к необходимым средствам, чтобы осуществлять украинские комбинированные атаки вглубь российской территории. Следующий вопрос - это масштабирование количества этих ракет.

Прогноз по украинской баллистике

"Я редко вообще делаю какие-то прогнозы, но здесь я бы довольно уверенно рискнул спрогнозировать, что 26-й год станет годом нашей украинской баллистики. Вот в этом году мы уже точно увидим ее в работе. То есть, в пределах этого года мы с россиянами полностью сравняемся по комбинированным ударам. Разница в том, что у россиян это основано на десятилетиях, поколениях работы советской ракетной индустрии. А у нас это основано исключительно на том, что мы сделали полностью сами и исключительно за те четыре года", - подчеркнул Дикий.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского OSINT-канала "КиберБорошно", украинская ракета FP-5 "Фламинго" вывела из строя один из ключевых цехов Воткинского завода в Удмуртии, где производят баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие.

