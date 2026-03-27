Нефть по $200: аналитики предупредили о новом скачке цен из-за войны в Иране, – Bloomberg

В случае затяжного конфликта рынок столкнется с исторически высокими ценами.

Цена на нефть может достичь рекордных 200 долларов за баррель, если война в Иране затянется до июня, а Ормузский пролив останется закрытым, пишет Bloomberg.

Аналитики Macquarie Group Ltd. предупреждают, что в случае затяжного конфликта рынок столкнется с исторически высокими ценами. В своем базовом сценарии (вероятность 40%) эксперты допускают именно такое развитие событий. В то же время более вероятным (60%) они считают, что война может закончиться в конце этого месяца.

По мнению аналитиков, если пролив будет оставаться закрытым в течение длительного времени, цены придется "поднять настолько высоко, чтобы уничтожить значительную часть мирового спроса на нефть". Именно сроки его открытия, а также возможные повреждения энергетической инфраструктуры будут определять долгосрочные последствия для рынка сырьевых товаров.

Видео дня

По состоянию на пятницу нефть марки Brent стоила около 110 долларов за баррель после недавнего скачка до кризисного максимума в 119,5 доллара за баррель.

До начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно транспортировалось около 15 млн баррелей сырой нефти и еще 5 млн баррелей нефтепродуктов.

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

Из-за боевых действий в Иране и блокирования трафика через Ормузский пролив цены на нефть существенно выросли по сравнению с концом февраля. 26 марта стоимость нефти марки Brent выросла на 2,38 доллара – до 99,64 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 2,64 доллара – до 92,96 доллара за баррель.

26 марта сообщалось, что в администрации президента США Трампа анализируют, как отреагирует экономика на возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.

27 марта стало известно, что Москва активно наживается на одном из крупнейших нефтяных потрясений в истории. Российская нефть сейчас продается по ценам выше мировых из-за глобальных перебоев с поставками.

Вас также могут заинтересовать новости: