Сильнейший эффект за 4 года: The Telegraph оценил удары ВСУ по российскому экспорту нефти

Украинские удары мешают РФ восстанавливать поврежденные заводы.

Украина за последнюю неделю усилила свои атаки по российским нефтяным узлам, стремясь свести на нет прибыль России от резкого роста цен на нефть и ослабления санкций, пишет The Telegraph.

Так, на этой неделе украинские беспилотники четыре раза подряд атаковали нефтяные узлы в Балтийском море России, среди которых Усть-Луга, один из главных российских экспортных центров нефтепродуктов, через который ежегодно проходит около 18 миллионов тонн мазута, и соседний Приморск, еще один важный российский порт. На новых спутниковых снимках из Усть-Луги видны густые завесы смога, а также повреждения резервуаров для хранения и технических эстакад. В порту Приморска также продолжается пожар, предположительно, из-за разлива нефти.

По данным Reuters, терминал в Усть-Луге до сих пор закрыт после предыдущих атак, что поставило под угрозу переработку нефти на четырех крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах. Кириши, Ярославль, Москва и Рязань, перерабатывающие около 400 000 баррелей нефти в сутки, могут быть вынуждены сократить объемы поставок сырой нефти из-за ограничений в судоходстве.

Видео дня

Аналитики предполагают, что атаки могут представлять "серьезную угрозу" способности Кремля экспортировать нефть, являющуюся его основным экспортным товаром и жизненно важной составляющей экономики страны. На долю нефтегазового сектора в 2024 году приходилось около 30 процентов федерального бюджета России.

"Это самая серьезная угроза экспорту российской нефти и нефтепродуктов с начала войны. Продуманность, масштаб и направленность атак, а также их время и исполнение – все это вместе создало эффект, который я лично не могу вспомнить за более чем четыре года войны", – заявил энергетический аналитик Борис Аронштейн.

Частично успех недавних ударов объясняется их настойчивостью, заявил Исаак Леви, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

"Пока Россия восстанавливала поврежденные нефтеперерабатывающие заводы в течение нескольких недель, кампания Украины по неоднократным ударам беспилотников намеренно замедлила сроки восстановления", – сказал он.

При этом темп атак не показывает признаков снижения. В ночь на субботу Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в центральном российском городе Ярославле, одному из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, с объемом производства более 15 миллионов тонн в год.

Тем временем, украинская ракета собственного производства "Фламинго" была использована для удара по заводу по производству взрывчатых веществ в Самарской области, где, по утверждению Украины, ежегодно производится более 30 000 тонн взрывчатых веществ военного назначения.

Удары по российскому нефтяному экспорту

Несколько дней назад стало известно,что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Киришинефтеоргсинтез" – остановил работу после атак украинских дронов.

Также Reuters сообщал, что в результате атак украинских дронов, нарушения работы трубопровода "Дружба" и задержания танкеров РФ потеряла не менее 40% экспортных мощностей по добыче нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: