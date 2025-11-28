Россия бесспорно также заинтересована в том, чтобы войну остановить, однако пытается достичь задач "максимум", которые точно не будут приемлемы для Украины, отмечает депутат.

Никакие требования, которые затрагивают суверенитет, территориальную целостность или конституционный курс Украины, не могут стать частью мирного соглашения, независимо от того, на чем настаивает Кремль, подчеркнул в интервью с корреспондентом УНИАН нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, Украина готова к переговорам, но ни сокращение армии, ни изменение курса на НАТО не могут стать ультиматумом для подписания мирного договора. В то же время, нардеп отметил, что Россия оказалась в сложной экономической ситуации и одним из ключевых рычагов влияния США на Россию в переговорах могут стать новые санкции.

По вашему мнению, согласится ли Кремль на измененные пункты соглашения, в частности, численность ВСУ в 700 тысяч человек и отказ Украины от выхода на границу с Донбассом. Есть ли такая вероятность по вашему мнению?

Я не знаю, на что согласится или не согласится Путин, потому что залезть в голову диктатору с болезненным воображением очень сложно. Я могу вам сказать, что Россия сегодня, по всем аналитическим материалам, справкам, которые мы получаем и наш комитет, и которые есть в открытом доступе и звучат из уст вменяемых аналитиков и даже должностных лиц Российской Федерации находится в очень, скажем так, непростой финансово-экономической, социальной ситуации. Поэтому Россия бесспорно также заинтересована в том, чтобы войну остановить.

Видео дня

Однако, как мы видим по очередным заявлениям того же Рябкова и других представителей путинского режима, они пытаются достичь задач "максимум", а эти задачи-максимум точно не будут приемлемы для Украины. То есть никаких отказов от наших территорий априори быть не может, потому что это не соответствует Конституции. И об этом неоднократно заявляли и Президент, и представители нашей власти.

Все, что противоречит государственному суверенитету, территориальной целостности, оно априори не может быть юридически оформлено в каких-либо соглашениях, потому что это будет противоречить Конституции.

Что касается Вооруженных сил, я бы этот вопрос разделил, опять же, на вопрос связанный с конституционно-правовым регулированием и на сугубо практический вопрос.

С точки зрения конституционно-правового регулирования, статья 17 - защита украинской территории Украины, делится на Вооруженные силы и другие военные формирования. И, бесспорно, это один из ключевых признаков суверенитета - надеяться, скажем так, на то, что в будущем, кроме наших Вооруженных сил, кто-то может нам гарантировать нашу территориальную целостность и государственный суверенитет - это очень наивно и очень маловероятно.

Поэтому Вооруженные силы Украины - это главная основа нашего нашего могущества и наша гарантия безопасности и независимости. А что касается сокращения, то надо понимать, что это решение принимается в виде закона. Здесь численность Вооруженных сил Украины определяется исключительно законом.

Каким образом это возможно, мне сейчас сложно представить. Чтобы Верховная Рада пошла на какой-то шантаж и приняла закон об имплементации положений этого мирного договора в качестве сокращения Вооруженных сил или ограничения Вооруженных сил Украины.

Но с точки зрения реалий, мы же прекрасно понимаем, что после завершения войны, миллионная армия для Украины будет неподъемной численностью и поэтому я не вижу проблем в том, что после войны наша армия будет иметь какую-то меньшую численность, чем сейчас, но это не может быть в форме ультиматума, который для Украины навязывается извне.

Вы сказали о "неподъемной численности" армии. Скажите, пожалуйста, способна ли Украина удерживать такое количество войск без помощи европейских союзников?

Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. На сегодня мы знаем, что вся доходная часть государственного бюджета идет на сектор безопасности и обороны. Это и на вооружение, на боеприпасы, на военную технику, на денежное получение наших военнослужащих, но военно-промышленный комплекс Украины за эти четыре года войны набрал тоже очень хорошие обороты. И я думаю, что это может иметь мультипликационный эффект, когда наша оборонная промышленность будет обеспечивать наши вооруженные силы более новыми инновационными образцами вооружения и одновременно это будет давать толчок для развития экономики государства в целом.

То есть сейчас сложно сказать, сможет или не сможет Украина получать такую численность вооруженных сил. Впрочем, как я сказал, нужна ли нам будет в такой численности постоянная действующая армия или нам нужно просто будет формировать соответствующие резервистские объединения, которые в течение очень короткого времени, если возникнет необходимость, будут мобилизованы и дадут отпор любому агрессору.

Поэтому сейчас этот вопрос, будет ли это 500 тысяч, или это будет 700, или 800, или миллион - очень дискуссионный, потому что все будет зависеть от того, какие будут потребности у Министерства обороны на получение такого количества военнослужащих.

В настоящее время кроме фактического содержания, мы огромные деньги тратим на боеприпасы, которые являются расходным материалом. Если эта статья отпадет, то соответствующие денежные сбережения могут пойти на другие статьи. Поэтому я думаю, что Украина способна в течение какого-то времени содержать и миллионную армию, но вопрос, нужно ли это будет.

Какие гарантии безопасности может иметь Украина, если она откажется от стремлений вступить в НАТО?

Стремление вступить в НАТО закреплено на конституционном уровне. Любые изменения в Конституцию для Украины, я думаю, неприемлемы. Об этом заявлял Президент. Поэтому отказ от курса на вступление в НАТО вряд ли будет пунктом в этом мирном договоре. То, что нас кто-то может отказаться принимать в НАТО из лидеров или стран, это вопрос другой.

Но вносить изменения в Конституцию Украины, где закреплен "курс НАТО", мы точно не будем и это для нас неприемлемое условие.

Макрон предлагал введение контингента стран НАТО на территорию Украины, как один из пунктов гарантий безопасности. Есть ли такой вариант, что Россия согласится на присутствие контингента НАТО, а при этом наша собственная армия будет сокращена?

Расположение на территории суверенной страны любых вооруженных формирований определяется исключительно Конституцией Украины. То есть это решение принимается президентом, утверждается Верховной Радой Украины.

Никакого внешнего согласия, кроме той страны, которая хочет или желает расположить свой военный континент на территории Украины, кроме двух субъектов Верховной Рады и Президента, не нужно. Поэтому это суверенное право нашего государства: решать какие военные формирования допускать на нашу территорию. И на это суверенное право никто точно не может каким-то образом посягать.

Если этот пункт будет закреплен в договоре, может ли он стать причиной, по которой Россия может отказаться подписать его?

Я не думаю, что в договоре будет пункт о том, что на территории Украины будут французские войска или еще какие-то другие войска. Если это будет в договоре, то я думаю, что предварительно это будет согласовано как раз со всеми сторонами будущего мирного договора. Поэтому здесь сейчас сложно говорить. В тексте тех инициатив, которые были в Украине выдвинуты фактически в качестве ультиматума, никаких условий о расположении на территории Украины других военных формирований не было.

Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят мирного соглашения прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Такой настрой США угрожает суверенитету и безопасности Украины? Потому что мы не можем прекратить, любые боевые действия, если не будем иметь гарантий.

У нас есть целый ряд двусторонних гарантий безопасности Украины, которые Украина уже заключила с целым рядом стран. Их никто отменять точно не будет. Относительно Соединенных Штатов, здесь же можно разграничивать юридический факт подписания документа о гарантиях, более существенные и также процесс подготовки к подписанию такого документа.

Если будет исключительно формальный момент, что мы подписываем сначала мирное соглашение, а потом гарантии безопасности, то я в этом также не вижу ничего страшного. Если эти документы будут подготовлены и Соединенные Штаты Америки публично устами их лидеров - Трампа или того же Рубио, или, еще какого-то военного, - заявят, что они готовы сразу после подписания мирного соглашения подписать соглашение о предоставлении нам гарантий безопасности, то я в этом также не вижу какой-то большой проблемы.

Единственное - это понимание, какими именно будут эти гарантии. Это должно быть не намерение, не заверения, не меморандум, не какие-то декларативные положения, а конкретно юридически обязывающие действия в случае какой-то агрессии на территории Украины со стороны России. Должен быть уже конкретный прежде всего военный ответ, экономический и немедленный, никак не после недельных или месячных консультаций. О чем мы говорим по большому счету с 22-го года, когда мы начали обсуждать эти будущие гарантии безопасности.

По вашему мнению, есть ли какие-то подводные камни, которые могут послужить тому, что подписание этого соглашения сорвется?

Ну, вы знаете, для России причин особых не нужно. Они могут что угодно сказать и перекрутить ответственность, во-первых. Во-вторых, сказать, что их это не устраивает и так далее.

Поэтому для нас важно демонстрировать для всех наших партнеров, что Украина готова к миру. Если Россия не готова к миру, то, наверное, должны быть уже более решительные действия. Я думаю, что это будет как раз следствием, если Россия откажется в той или иной форме под каким-то мнимым предлогом подписывать мирное соглашение, которое предварительно, как мы знаем, было согласовано.

И сейчас идут консультации, я так понимаю, между американской стороной и российской. Как вы правильно сказали, Виткофф поедет в Москву, где будет говорить об уже согласованных пунктах, которые пока не обнародованы.

Возможно ли поэтапное снятие санкций с РФ и какую роль это может сыграть в переговорном процессе? Может ли США шантажировать Россию их снятием и использовать это как рычаг давления в переговорах?

Исходя из известных пунктов, согласованных между российской и американской сторонами, в предыдущем варианте из 28 положений речь шла о возможности поэтапного снятия санкций. Однако само подписание мирного соглашения не означает автоматической отмены этих ограничений - они не исчезают сразу после принятия документа.

Каждая санкция или каждый пакет санкций будет рассматриваться теми странами, которые их применили, в зависимости от их решений, от того, как это будет дальше развиваться, будет приниматься правильное решение. Поэтому я в этом также проблем не вижу.

Я не думаю, что санкции будут сняты сразу, хотя Россия к этому стремится. Это для нее является одним из стратегических приоритетов, поскольку их экономика в очень нехорошей ситуации, хотя запас прочности все еще сохраняется.

Относительно рычага давления, по моему мнению Штаты как раз и будут в публичном, по меньшей мере, пространстве угрожать применением не только сохранением тех санкций, которые существуют, а и за применение более жестких, потому что мы видим, что как только пошла более жесткая санкционная политика в сфере энергоносителей, Россия стала более сговорчивой и по крайней мере проявляет готовность к мирным инициативам.

справка Федор Вениславский член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский - народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был представителем президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (до 12 сентября 2022 года) и в Верховной Раде Украины (до 7 декабря 2023 года).

Вас также могут заинтересовать новости: