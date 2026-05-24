9 незаметных привычек людей, которые невероятно раздражают окружающих

Нет ничего более раздражающего, чем постоянно перебивать собеедника.

С некоторыми людьми бывает крайне непросто общаться. И дело не в том, что они специально пытаются действовать людям на нервы, но то, что кажется им безобидным, может просто безумно раздражать других.

Обычно никто никогда не указывает на эти странности напрямую, их привычки остаются совершенно незамеченными. Но то, как люди говорят, ведут себя в социальных ситуациях, как они ведут разговоры, и даже просто их энергия, когда они входят в комнату, может оставить хорошее или плохое впечатление, пишет YourTango.

Психологи назвали 9 привычек людей, которые не осознают, насколько сильно они раздражают окружающих.

Видео дня

1. Перебивать собеседника на полуслове

Раздражающие люди часто перебивают собеседника, прежде чем он закончит свою мысль. Они предполагают, что уже знают, к чему ведёт разговор, но это в итоге заставляет других чувствовать себя проигнорированными. В результате это создаёт у людей ощущение, что они вообще не могут с вами разговаривать.

2. Слишком медленная ходьба в общественных местах

В шумном большом городе или общественном месте люди, как правило, чрезмерно раздражаются, когда кто-то идет слишком медленно перед ними, особенно если этот человек занимает весь тротуар или дорожку, чтобы другие не могли их обогнать.

3. Громкость в местах, где требуется тишина

Нет ничего более раздражающего, чем когда люди пытаются найти хоть какое-то подобие покоя в переполненном поезде или автобусе во время утренней поездки на работу, а кто-то в том же самом месте громко разговаривает по телефону или с человеком рядом. Не все хотят быть в курсе ваших разговоров, когда они просто занимаются своими делами.

4. Чрезмерная откровенность в неподходящие моменты

Некоторые люди склонны делиться самой личной информацией о себе в самые неподходящие моменты. Им кажется, что они открыты и честны, но все остальные обычно находят это немного раздражающим. Люди не любят, когда им вываливают травмирующие истории, особенно когда это происходит внезапно и без предупреждения.

5. Шутки за чужой счет

Никому на самом деле не нравится, когда его унижают в разговоре с кем-либо. Есть вещи, над которыми можно шутить, а есть и такие, которые являются деликатными темами. Лучше избегать юмора, который напрямую указывает на недостатки и неуверенность человека.

6. Переводить разговор на себя

Такие люди не оставляют места для того, чтобы другие могли с ними поделиться своими переживаниями. Это явление называется "разговорная самофокусировка", и многие люди, которые ею занимаются, обычно ищут какой-то связи и поддержки, не понимая, что одностороннее взаимодействие им этого не дает.

7. Невозможность принять простое решение

Будь то выбор ресторана для ужина или фильма для просмотра в конце вечера, нет ничего более раздражающего, чем человек, который не может принять решение даже в самых простых вещах. Все остальные уже сделали свой выбор 10 минут назад, а теперь им приходится ждать, пока он определится.

8. Блокирование проходов в продуктовом магазине, не замечая этого

Это люди, которые останавливаются прямо посреди прохода и оставляют там свои тележки, пока идут смотреть что-то на полке, или которые замирают на месте, мешая другим людям проверять состав продукта. Такая привычка нарушает ритм других людей, пытающихся сделать свои покупки и уйти.

9. Отмена планов в последнюю минуту

Ничто не может разрушить дружбу быстрее, чем общение с человеком, который придумывает отговорки, почему он не может прийти на мероприятие. В результате людям трудно на такого человека рассчитывать, и после того, как это случается слишком часто, его просто перестают приглашать куда-либо.

Ранее УНИАН рассказывал о "темных" сторонах дружелюбных людей.

Вас также могут заинтересовать новости: