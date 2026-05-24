Украина продолжает перерезать россиянам дороги в Донецк и Крым, – аналитик

Увеличилось количество подтвержденных попаданий по военным грузам на трассах Ростов–Крым и Мариуполь–Донецк.

Аналитики сообщают, что Украина расширяет удары по логистике российских войск на расстоянии около 150 км от линии боевых столкновений на юге Украины, сообщает OSINT-аналитик Clément Molin.

Он отмечает на карте украинские удары, если может подтвердить попадание. Аналитик отметил значительное количество ударов, среди которых 15 геолокаций ударов по трассе Ростов – Крым и 30 геолокаций на маршруте Мариуполь – Донецк и вокруг Донецкого кольца.

По его словам, украинские дроны, в частности, таких известных подразделений, как "Птахи Мадяра", и других ударных бригад, активно работают по топливным автоколоннам, военной технике и логистическим хабам в тылу.

"Это заставляет российские силы испытывать серьезные проблемы с снабжением, особенно в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях", – пишет он.

Как отметил военный портал "Милитарный", Силы обороны Украины в последнее время все сильнее подрывают логистику врага. Несмотря на значительные расстояния, им удалось взять на прицел ключевые трассы, ведущие из России в оккупированный Крым.

Расширение зоны боевых действий на фронте

Напомним, что современные методы ведения войны приводят к расширению так называемой "килл-зоны", которая уже достигает нескольких десятков километров. А ближайшие к фронту 10-20 километров полностью исключают передвижение транспорта. Военные прогнозируют, что она будет расширяться и дальше.

Добавим, что Силы обороны с марта увеличили количество уничтоженной автомобильной техники РФ. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, это может заметно повлиять на возможности врага.

