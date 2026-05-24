Соловий откровенно рассказала о своём новом возлюбленном: 'Он - военнослужащий'

Артистка пока не показывает лицо своего избранника публично.

Популярная украинская певица Кристина Соловий, которую ранее засняли с тайным возлюбленным, откровенно заговорила об отношениях с ним и возможной свадьбе.

Не секрет, что после романа с писателем Сергеем Жаданом исполнительница хитов "Тримай" и "Хто, як не ти?" теперь редко говорит о своей личной жизни. Однако на днях Соловий ответила, почему не показывает лицо нового избранника.

"Мне не хочется просто хвастаться своим счастьем сейчас. И даже сейчас, когда я говорю вам о своем муже и о своей любви с этими сияющими глазами, я понимаю, что это будут смотреть женщины, которые своих мужей давно не видели или которые своих мужей потеряли. Поэтому я считаю, что неуместно сейчас заявлять об этом. К тому же он тоже военнослужащий", – отметила Кристина в проекте "Ближче до зірок".

Кстати, в сети ходят слухи, что артистка якобы уже успела выйти замуж. Однако на эту тему Соловей прокомментировала так:

"Я сама об этом еще не знаю. Вы обо всем узнаете. Я обязательно расскажу. Вы думаете, я не хочу рассказать? Просто всему свое время. Я всегда была любимой, но сейчас я еще и люблю – это женское счастье! Это об общих интересах, об уважении, об умении восхищаться друг другом, слушать, создавать что-то вместе, поддерживать друг друга, беречь этот наш маленький уютный мир, который становится больше".

