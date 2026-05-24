Квартира Ольги Фреймут пострадала в результате обстрела (фото)

Ведущая показала кадры своего разгромленного жилья.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут показала свою квартиру в Киеве, которая пострадала в результате обстрела россиян 24 мая.

Напомним, что враг применил около 600 беспилотников и десятки ракет различных типов во время коварной атаки. Уже известно о двух погибших и более 50 пострадавших. Было разрушено много домов, среди них и квартира ведущей.

"Это страшная ночь. Моя квартира сейчас", – подписала кадр Фреймут в своем Instagram.

Видео дня

Позже больше написала о повреждениях квартиры старшая дочь Ольги – Злата Митчелл.

"Мой дом. Моя квартира. Я выросла в Киеве. Все окна разбиты. Русские свиньи атакуют нас каждый день, несмотря на незначительное освещение войны в СМИ. Вы живете в Украине каждый день, никогда не зная, сегодня ваша очередь или нет", – написала Злата в Instagram.

К слову, Ольга Фреймут во время полномасштабной войны проживает за границей с мужем и детьми. Однако на этот раз она была в Киеве и пряталась в укрытии.

Напомним, ранее звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян на столицу.

Вас также могут заинтересовать новости: