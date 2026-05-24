Четыре года копал во дворе: мужчина построил систему охлаждения, которая заменяет кондиционер

Контент-мейкер из Южной Америки провел четыре года, копая траншеи и закапывая трубы под двором своего дома. Он не прокладывал дренажные или коммуникационные трубы, а строил систему охлаждения помещений, которая работает без компрессора, хладагента и внешнего конденсаторного блока. Об этом сообщает Mediafax.

Идея основана на простом физическом явлении. На достаточной глубине температура почвы остается гораздо более стабильной, чем температура воздуха на поверхности.

"Когда воздух снаружи теплый, почва под ним холоднее. Если всасывать наружный воздух через заглубленные трубы, прежде чем он попадет в дом, земля сама отводит тепло. К 2026 году завершенная система охлаждала определенные комнаты. Проект вдохновлен канадским колодцем, также известным как провансальский колодец, - многовековым методом использования подземных температур для предварительного кондиционирования вентиляционного воздуха", - объяснили в материале.

Проект привлек новое внимание в соцсетях, ведь показал, как можно шаг за шагом построить систему охлаждения с низким энергопотреблением и без компрессора.

Как канадский колодец обменивается теплом с грунтом

Канадский колодец является формой пассивного геотермального климат-контроля. Он основан на едином принципе - грунт на глубине нескольких метров имеет температуру, которая значительно отстает от колебаний погоды на поверхности.

"Летом подземная температура ниже, чем температура наружного воздуха. Зимой она выше. Закопанные трубы становятся теплообменником. Воздух, циркулирующий по ним, отдает тепло окружающему грунту или извлекает из него тепло перед тем, как попасть в здание", - добавили в публикации.

По техническим характеристикам канадских скважин, грунт на глубине примерно 15 метров сохраняет температуру от 10 °C до 16 °C в течение всего года.

На меньших глубинах температура колеблется сильнее, однако все равно остается значительно ниже максимального значения, зафиксированного в жаркий летний полдень.

Именно разница между температурой воздуха на поверхности и под землей обеспечивает функционирование системы в регионах с сильными сезонными колебаниями.

Изобретатель приступил к работам в 2022 году. Полная сеть трубопроводов была завершена только в 2026 году, хотя некоторые комнаты получали охлажденный воздух еще до окончания строительства.

Во время строительства трубы закопали во дворе и подключили их к внутренней части дома. Воздух поступает через входное отверстие, циркулирует по подземной сети и выходит более холодным, чем когда покидал поверхность.

"В очень жаркие дни почва остается на несколько градусов ниже температуры наружного воздуха. Заглубленная петля использует эту разницу. То, что отличает канадскую скважину от механического кондиционера, - это все то, чего в ней нет. Стандартный охлаждающий агрегат работает на основе цикла сжатия пара", - говорится в материале.

Это свидетельствует о наличии электрического компрессора, заправки хладагентом и конденсаторной катушки для отвода тепла наружу. В то же время система с подземными трубопроводами не требует ничего из этого.

