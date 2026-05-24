18 000 гривень за килограмм: самое дорогое в мире растение выращивают по соседству с Украиной

Васаби, или японский хрен, – характерная специя азиатской кухни. Это одно из самых дорогих съедобных растений в мире: цена за килограмм колеблется от 14 000 до 18 000 гривень, пишет Rynekzdrowia.pl.

Растение родом из Японии. Его корневище используется для приготовления зеленой пасты с насыщенным, пряным вкусом, которую чаще всего подают с суши. В отличие от перца чили, васаби не обжигает язык, а наоборот, оказывает сильное воздействие на нос и пазухи.

Выращивание васаби требует кристально чистой воды, стабильной температуры и достаточной влажности, что делает его одним из самых требовательных в мире. Как отметило издание, единственная такая плантация в континентальной Европе расположена в Польше недалеко от города Радома.

Журналисты рассказали, что в Польше культивируют разновидность васаби под названием дарума. Растение можно есть целиком: как корневище, обладающее самым интенсивным вкусом, так и листья и стебли, которым также присуща характерная острота.

В издании утверждают, что в магазинах и ресторанах чаще всего продают продукты под названием васаби, которые, впрочем, на самом деле имеют мало общего с оригинальным японским хреном.

"В целом, все пасты и порошки, которые можно приобрести в магазинах, имеют мало общего с настоящим васаби. Это касается вкуса, консистенции и цвета, который в случае свежетертой пасты может быть темно-зеленым, светло-зеленым или желтым. Не говоря уже о лечебных свойствах, которыми обладает только свежий васаби", – пояснила Агнешка Фирлей с семейной фермы Wasabi Farm Poland.

В статье отмечается, что васаби – это низкокалорийное растение с небольшим количеством жира и умеренным количеством углеводов. Оно обеспечивает организм клетчаткой, витамином С и минералами, в частности калием, кальцием и магнием.

