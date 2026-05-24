На Подоле поймали вора, который обносил поврежденные квартиры, – полиция

Злоумышленник воспользовался ситуацией, когда после обстрела люди ещё находились в укрытиях.

В Киеве полицейские задержали "на горячем" мужчину, который обворовывал квартиры на Подоле, поврежденные в результате российского обстрела этой ночью. Об этом сообщает в Facebook столичное управление полиции.

"Сегодня в результате ночного вражеского ракетного удара по переулку Хорива в Киеве были повреждены жилые дома, где взрывной волной выбило окна и двери в квартирах. Пока жильцы находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев", – сообщили правоохранители.

О факте преступления полицию проинформировала женщина, которая заметила кражу имущества. Отмечается, что правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его прямо в одной из квартир, которую он как раз пытался "обчистить".

Задержанным оказался 29-летний мужчина, которого уже разыскивали за имущественное преступление, совершенное в другой области. В настоящее время возбуждено дело по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Следует отметить, что в Уголовном кодексе Украины есть статья "Мародерство", но она применяется при несколько иных обстоятельствах – когда похищается имущество убитых или раненых на поле боя.

Российская атака 24 мая

Как писал УНИАН, во время массированной ночной атаки пострадали абсолютно все районы Киева. В результате прямого попадания полностью уничтожен торгово-развлекательный центр "Квадрат", сгорел Лукьяновский рынок.

Во время массированной атаки прошлой ночью Россия повредила, в частности, резиденцию посла Албании в Украине, создав реальную угрозу для жизни дипломата. В Албании выразили возмущение и уже вызвали на беседу российского посла.

