'Россия зашла в тупик': в Европе отреагировали на атаку по Украине и удар 'Орешником'

Европейские лидеры и дипломаты резко осудили ночную массированную атаку России на Украину и применение баллистической ракеты "Орешник", подчеркнув необходимость дальнейших санкций против страны-агрессора.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Х, что российская атака и использование баллистической ракеты "Орешник" "демонстрируют дальнейшую эскалацию и тупик агрессивной войны России".

При этом он подчеркнул, что эти атаки только укрепляют решимость поддерживать Украину, прилагать все усилия для справедливого и прочного мира и укреплять безопасность Европы.

В свою очередь высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также заявила, что Россия терроризирует Украину ударами по центрам городов, поскольку зашла в тупик на поле боя.

Она назвала атаку "ужасным актом террора, направленным на уничтожение как можно большего числа мирных жителей".

Она также резко осудила применение баллистической ракеты "Орешник"

"Использование Москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник" – систем, предназначенных для переноса ядерных боеголовок – является политической тактикой запугивания и безрассудным маневром на грани применения ядерного оружия", – подчеркнула она.

Каллас также заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан также осудила российскую атаку, назвав ее недопустимой.

"Жестокая ночная атака России на Киев является еще одним ужасным напоминанием о человеческой цене этой войны. Гражданские лица никогда не должны просыпаться от ракет, дронов, взрывов и страха за свою жизнь. Разрушенные дома, разбитые семьи, убитые и раненые невинные люди – это недопустимо", – заявила глава она.

Атака на Украину – что нужно знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину, запустив 90 ракет и 600 БПЛА. Среди того, чем Россия била по Украине, была и ракета "Орешник". Ею враг нанес удар по городу Белая Церковь в Киевской области. Было зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 23 локациях.

Основной удар пришелся на Киев – повреждения есть во всех районах столицы, десятки людей пострадали.

В частности, на Лукьянове полностью сгорел ТРЦ "Квадрат" и рынок, также поврежден Главпочтамт на Майдане, здание Министерства иностранных дел Украины пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

