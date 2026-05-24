Удар по Киеву: Россия повредила резиденцию посла одной из европейских стран

Российских дипломатов уже вызвали "на ковёр" для дачи объяснений.

Во время массированного российского обстрела Киева прошлой ночью пострадал жилой комплекс, в котором расположена резиденция посла Албании в Украине. Из-за этого российского посла в Албании вызвали для дачи объяснений.

Как сообщил на платформе X министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа, Албания "решительно осуждает очередную жестокую и неизбирательную масштабную атаку ракетами и дронами", которую Россия осуществила по гражданским целям в Украине. Он подчеркнул, что такие атаки "полностью игнорируют человеческую жизнь и основные человеческие ценности".

"На этот раз был поражен жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, что поставило его жизнь под серьезную угрозу. Это недопустимо! Нападение на гражданские районы или угроза дипломатическому персоналу является серьезной эскалацией и еще одним ярким напоминанием о человеческой цене длительной агрессии России", – написал глава албанского МИД.

Ходжа отметил, что за время своей агрессии, которая "длится слишком долго", Россия системно атаковала энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине, но так и не смогла сломить "храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа".

"Россия не побеждает; она лишь убивает, разрушает и причиняет широкомасштабные опустошения и страдания. Мы повторяем наш призыв к России немедленно прекратить эти атаки, положить конец войне против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к переговорам", – заявил дипломат.

Российский обстрел 24 мая

Как писал УНИАН, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив 690 средств воздушного нападения – 90 ракет различных типов и 600 беспилотников, главным направлением удара был Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО сбила или подавила 604 цели, в том числе 55 ракет и 549 дронов. Несмотря на это, зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в 23 местах.

Среди прочего Россия использовала стратегическую ракету "Орешник", предназначенную для ядерных ударов на дальнее расстояние. Целью удара стали гаражи на окраине Белой Церкви. Однако поскольку ракета была оснащена лишь кинетической "болванкой", о каких-либо существенных разрушениях пока не известно.

