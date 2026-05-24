Почему сбили не все: Игнат объяснил, что затруднило работу ПВО во время ночной атаки РФ

В Воздушных силах отметили, что до 700 воздушных средств противника – это "один из самых высоких показателей массированных комбинированных ударов".

Имеющиеся на сегодняшний день у Украины средства не позволяют заблаговременно почти полностью уничтожить вражеские воздушные средства нападения, когда речь идет об акцентированных массированных ударах по определенным городам или объектам. Об этом в эфире "Суспільного" сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что ночной удар России по Украине был ожидаем, а до 700 воздушных средств противника – это "один из крупнейших показателей массированных комбинированных ударов".

Говоря о применении против Украины "Орешника", Игнат заметил, что на месте будут работать специалисты и изучать всю информацию.

"К этому добавляются еще противокорабельные, но более быстрые ракеты "Циркон"… Также и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Это все летит по баллистической траектории, это все быстро и опасно", – сказал он.

Что касается крылатых ракет, пресс-секретарь отметил, что по ним результат сбивания также не был 100%-ным. Игнат объяснил, что результативность сбивания зависит от плотности удара: уничтожать значительное количество вражеских воздушных средств разных типов, у которых разные скорости и разные траектории полета и которые одновременно летят в одно место, трудно.

"Основной удар пришелся на столицу Украины. И одновременное применение средств фактически не позволяет добиться того результата, который нам хотелось бы видеть, – близкого к 100%. Но все равно он высокий", – отметил Игнат.

Он добавил, что в целом значительная часть вражеских воздушных средств нападения уничтожается еще по пути к объектам, которые они планируют атаковать.

"Но, к сожалению, те средства, которые у нас есть на сегодняшний день, не позволяют делать это близко к 100%, когда речь идет именно об акцентированных ударах большим количеством средств по городам, по объектам", – пояснил спикер.

Сколько у России "Орешников"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев и Киевскую область. Среди того, чем Россия била по Украине, была и ракета "Орешник". Ею враг нанес удар по городу Белая Церковь в Киевской области.

Военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский отметил, что россияне накопили ориентировочно не менее 10 "Орешников".

