Кто написал Библию: ИИ ошарашил ответом

Международная группа ученых с помощью искусственного интеллекта выявила три стиля письма в библейских текстах и приблизилась к пониманию их происхождения.

Международная группа исследователей заявляет, что использование искусственного интеллекта позволило по-новому взглянуть на авторство библейских текстов и выявить скрытые лингвистические закономерности в древних рукописях.

В рамках исследования, которое длилось более десяти лет и было опубликовано в 2025 году, ученые применили искусственный интеллект, статистическое моделирование и лингвистический анализ для изучения первых книг Еврейской Библии. Работой руководила доцент математики Шира Файгенбаум-Головин в сотрудничестве с историками, археологами и лингвистами.

Исследователи анализировали тексты, подвергавшиеся многократным редакциям и перепискам на протяжении веков, что затрудняло применение традиционных методов анализа. Искусственный интеллект был обучен выявлять языковые паттерны даже в фрагментированных отрывках.

Модель охватила различные части текстов, в частности книги Левит, Второзаконие и исторические книги, такие как Иисус Навин, Судьи, Самуил и Цари.

Три стиля письма

По результатам анализа алгоритм выделил три различных стиля письма в текстах. В частности, установлено, что Второзаконие и исторические книги имеют больше общих языковых черт между собой, чем с так называемыми священническими текстами.

В 84% случаев выводы искусственного интеллекта совпали с оценками библеистов, что, по мнению исследователей, подтверждает эффективность такого подхода.

Ученые отмечают, что технология может применяться не только в библейских исследованиях, но и в криминалистике, археологии и истории. В частности, искусственный интеллект может помочь проверять подлинность древних документов и анализировать другие исторические тексты, включая свитки Мертвого моря.

