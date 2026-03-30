Украина может заключить новые оборонные соглашения со странами Ближнего Востока, - Зеленский

Сначала должна быть достигнута договоренность на уровне президента Украины с лидерами соответствующих государств.

Украина может отправить большее количество специалистов в регион Ближнего Востока, если будут достигнуты новые договоренности еще с рядом стран. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, глава государства рассказал, планируется ли, что стран из региона Ближнего Востока будет больше, с которыми будут подписаны оборонные соглашения, и сколько еще украинских специалистов могут поехать в эти страны.

"Мы планируем еще несколько наших партнеров. Когда мы договоримся на моем уровне, тогда и будет понятно, сколько экспертов смогут отправиться в эти страны", – сообщил Зеленский.

Украина расширяет оборонное сотрудничество со странами Ближнего Востока

Как сообщал УНИАН, в начале марта Украина отправила первых специалистов по противодействию иранским ударным дронам в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Также Украина направила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании.

Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, удары иранского режима по Катару, Саудовской Аравии, Эмиратам и другим странам – это удары фактически по глобальной стабильности и по европейской энергетической безопасности. Поэтому Украина готова присоединяться к совместным инициативам в сфере безопасности, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В минувшие выходные Зеленский посетил арабские страны Персидского залива. В частности, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и др. Во время визита Украина заключила на 10 лет соглашения со странами этого региона о совместном производстве оружия. Также речь шла об обмене дефицитными средствами. Кроме того, глава государства договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.

Кроме того, президент Украины обсудил возможное партнерство в сфере безопасности с королем Иордании Абдаллой II.

