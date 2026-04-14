Запад готовится к атакам дронов, но сбивать их могут не все: остается единственный выход, - BI

По словам аналитиков, гражданское население в большинстве случаев остается беззащитным.

В США и Европе частные лица и компании фактически не имеют права самостоятельно сбивать или глушить беспилотники – даже если те пролетают над их территорией и воспринимаются как угроза. Как пишет Business Insider, в большинстве случаев единственное, что им остается, – это наблюдать. Именно поэтому бизнес и охранные структуры все чаще обращаются к системам обнаружения дронов.

По словам производителей и консультантов по безопасности, спрос на такие устройства стабильно рос в течение последних четырех лет, а после начала войны между США, Израилем и Ираном он резко ускорился.

Экс-полковник армии США и вице-президент консалтинговой компании Global Guardian Сет Крамрих отметил, что сейчас рекомендует всем клиентам оценивать уязвимость перед угрозами со стороны дронов. Речь идет о том, что системы обнаружения не могут обезвредить беспилотник – они лишь сигнализируют о его наличии. В то же время этого достаточно, чтобы службы безопасности могли оперативно уведомить правоохранительные органы.

Как работают системы обнаружения

Детекторы дронов бывают разными – от портативных устройств до крупных систем, похожих на радары. Они сканируют радио- или оптические сигналы, чтобы обнаружить беспилотник. Некоторые модели способны определять не только сам факт присутствия дрона, но и то, что "видит" его камера, а также местонахождение оператора.

"Украинская компания Blue Bird Tech, производящая популярный детектор Chuika 3.0, сообщает о резком росте интереса: за последние полгода количество запросов увеличилось почти в десять раз", – сообщает Business Insider.

Отмечается, что само устройство – портативное, похожее на рацию, стоит около 1800 долларов и может обнаруживать сигналы на расстоянии до 4 км. В связи с ростом спроса компания рассматривает возможность расширения производства в США или Европе.

Основными клиентами остаются крупные компании – в частности в нефтегазовом секторе, организаторы масштабных мероприятий и операторы критической инфраструктуры, включая аэропорты. Детекторы также закупают правоохранительные органы.

Впрочем, с ростом популярности дронов увеличивается и доля состоятельных частных покупателей. Соучредитель компании Kara Dag Иван Франков рассказывает, что значительное количество заказов делают охранные компании и личные службы безопасности. Среди клиентов – владельцы яхт и даже представители королевских семей.

Также интерес проявляют и нетипичные заказчики. По словам экспертов, тюрьмы рассматривают возможность установки таких систем из-за использования дронов для доставки контрабанды.

Фермеры также все чаще обращаются к технологиям обнаружения дронов. Причина – преступные группировки используют беспилотники для разведки: отслеживают дорогую технику, а затем похищают ее ночью.

Подобные проблемы фиксируются и в Африке, где браконьеры применяют дроны для поиска стад и редких видов животных, а также для наблюдения за антибраконьерскими подразделениями.

Возможности защиты ограничены

Несмотря на рост угроз, возможности гражданских лиц в противодействии дронам остаются ограниченными, отмечают аналитики. Таким образом, в ситуации, когда дешевые беспилотники становятся все более доступными и массовыми, бизнес и граждане вынуждены полагаться преимущественно на системы раннего обнаружения – без возможности самостоятельно нейтрализовать угрозу.

Представитель ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин рассказал, что украинские пожарные машины уже давно оснащаются детекторами дронов. По его словам, за последние четыре года российские беспилотники более 100 раз атаковали спасателей и их технику.

Хотя такие устройства "обнаружения" не способны обезвредить дрон, они дают экипажам "несколько дополнительных секунд", чтобы покинуть машину и укрыться.

Интересно, что подобные технологии уже применяются и в других зонах конфликтов. В частности, менеджер по коммуникациям волонтерской организации Free Burma Rangers Дэвид Виеро сообщил, что их медицинские команды в Мьянме также используют детекторы от компании Kara Dag. По его словам, многие ударные дроны в этом регионе похожи на те, которые Россия применяет против Украины. Всего за один месяц их подразделения трижды едва не попали под удар беспилотников.

"Многие дроны вообще незаметны, пока не станет слишком поздно", – отметил Виеро, добавив, что без детекторов трудно даже понять, что позицию или медицинский транспорт уже обнаружили.

Следующий этап угроз

В то же время эксперты предупреждают: развитие дронов значительно опережает возможности гражданской защиты на Западе. По словам вице-президента компании DeDrone Эша Александра-Купера, даже в странах с четким законодательством правила не успевают адаптироваться к новым угрозам.

Например, во многих государствах разрешено только радиочастотное глушение, но не GPS-помехи. Это означает, что заранее запрограммированный дрон все равно может достичь своей цели.

Соучредитель Kara Dag Иван Франков отмечает, что по меньшей мере половина запросов на детекторы сейчас связана с опасениями относительно экстремистского насилия в Европе.

По его словам, современные дроны позволяют перевозить до 5 кг взрывчатки на расстояние до 20 км, что открывает новые сценарии атак – от запуска с открытой местности до ударов по целям в городах с последующим быстрым исчезновением исполнителя.

В США также признают серьезный пробел в защите гражданского сектора. Бывший военный и консультант по безопасности Сет Крамрих подчеркнул, что местные правоохранители должны готовить специалистов для борьбы с малыми дронами. Он предупредил, что с распространением беспилотников будет расти и уровень насильственных преступлений.

"Нужно ставить вопрос не только о том, как остановить стрельбу в школах, но и о том, какова будет ее следующая эволюция", – отметил Крамрих.

По его мнению, ответ очевиден: в будущем преступники будут все чаще использовать именно дроны.

Готовность США противостоять дронам

Напомним, по словам экспертов, экипажи бронетехники США остаются неподготовленными к противодействию атакам беспилотников. Аналитики отмечают, что на видео с учений экипажей можно увидеть, как над боевой машиной пехоты M2 Bradley завис дрон с импровизированным "боеприпасом", но экипаж не закрыл люк башни. Это позволило оператору дрона сбросить "боеприпас" непосредственно внутрь машины. Такую же ошибку в начале полномасштабного вторжения допускали экипажи российской бронетехники – тогда украинские квадрокоптеры сбрасывали переделанные 30-мм и 40-мм гранаты в люки танков.

Вас также могут заинтересовать новости: