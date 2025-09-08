В то же время, по мнению специалистов, некоторые технические возможности нового дрона вызывают сомнения.

Черноморский флот РФ получил первый морской дрон с управлением через оптоволоконный кабель - аппарат может действовать как камикадзе и переносить FPV-дроны. Аналитики Defence Express считают, что технические ограничения - вес кабеля, дальность и слабый сигнал - ставят под сомнение эффективность такого дрона, в то же время он несет реальную угрозу, в частности для Одессы и Николаева.

Российские СМИ сообщили, отмечают эксперты, что научно-производственный центр "Ушкуйник" передал Черноморскому флоту России первый морской дрон на оптоволоконном кабеле. По замыслу разработчиков, аппарат может выполнять несколько задач: действовать как дрон-камикадзе, транспортировать FPV-дроны и уничтожать с их помощью украинские морские беспилотники.

На первый взгляд, использование оптического кабеля кажется эффективной идеей, ведь дрон способен нести десятки килограммов кабеля, что увеличивает радиус действия. Однако, по словам экспертов, технические ограничения делают это решение противоречивым. Производитель отмечает, что дрон оснащен катушкой с защищенным кабелем, который сразу тонет в воду, уменьшая вероятность обрыва при контакте с какими-то судами. В то же время такой кабель значительно тяжелее тех, что применяются в FPV-дронах, где используется тонкое волокно без обмотки.

Видео дня

Проблемным остается и вопрос длины кабеля и силы сигнала. Для морских операций необходимо расстояние в десятки или даже сотни километров, однако без ретрансляторов или усилителей максимальная длина оптоволокна вряд ли превысит 100 км.

"В то же время минимальное расстояние от оккупированной Кинбурнской косы до Одессы около 62 км. Судя по имеющимся кадрам, этот морской дрон довольно мал. Соответственно несет немного полезной нагрузки. Но его вполне хватит, чтобы привезти несколько FPV-дронов и наносить ими удары по Николаеву, Одессе или Херсону с берегов временно оккупированной Херсонщины", - предполагают аналитики.

Они отмечают, что использование оптоволокна является попыткой РФ компенсировать недостаток мощных антенн для спутниковой связи. Если системы радиоуправления, подобные "Катрану" (название которого было позаимствовано у украинской разработки Katran), можно было подавить средствами РЭБ, то в случае с оптическим кабелем такой подход не является эффективным.

Эксперты подчеркивают, что появление у россиян морских дронов на оптоволокне требует внимательного изучения, в частности оценки их потенциала к масштабированию и использованию в боевых действиях.

Что известно о российском морском дроне на оптоволокне

Напомним, российский научно-производственный центр "Ушкуйник" продемонстрировал морской дрон с оптоволоконным управлением. По данным российского издания ТАСС, Черноморский флот РФ уже получил такой аппарат для испытаний, боевые тесты запланированы на сентябрь.

Дрон имеет катушку с защищенным оптоволоконным кабелем, из-за собственного веса кабель тонет, ложится на дно, а катушка постепенно разматывается. Говорилось, что оккупанты могут использовать новый дрон как ударный аппарат-камикадзе и носитель FPV-дронов и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: