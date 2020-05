В США смоделировали сброс водородной бомбы в десять тысяч мегатонн на Москву (фото)

Мощные ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах.

Американское издание смоделировало сброс водородной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву и выяснило, как это бы отразилось на огромных территориях Западной Европы и США.

Модель проекта опубликована на портале We Are The Mighty

Читайте такжеВ НАТО рассказали о важности ядерного оружия для альянса

Отмечается, что над созданием подобной бомбы работал физик-теоретик Эдвард Теллер, которого также называли "отцом водородной бомбы". Но от ее разработки в конечном итоге отказались, так как ее использование могло привести к гибели сотен миллионов людей.

"Мощные ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравили бы всю Землю", - говорится в исследовании.

Бомба в 10 тысяч мегатонн смогла бы испепелить Францию и Германию.

"Теоретически создание такого оружия возможно, но разве нам нужна одна бомба, способная на такое?" - подытожили в издании.

Как сообщал УНИАН, в США испытали новейшую ядерную бомбу B61-12 без боезаряда в истребители F-15E Strike Eagle.