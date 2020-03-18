США испытали усовершенствованную ядерную бомбу (фото)

Ранее бомбу испытали в 2017 году и октябре 2015-го с условиями, приближенными к реальным.

США испытали новейшую ядерную бомбу B61-12 без боезаряда в истребители F-15E Strike Eagle.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на американские СМИ.

Общий объем затрат на модернизацию B61, как ожидают эксперты, превысит 9,5 млрд долларов.

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Отмечается, что испытания являются частью серии совместных тестов, чтобы показать способность самолета доставлять вооружение и неядерные функции бомбы.

Ранее бомбу испытали в 2017 году и октябре 2015-го с условиями, приближенными к реальным. Впрочем, усовершенствованная бомба 2020 года имеет важные отличия: новая хвостовая часть от Boeing повышает точность боеприпаса. Кроме того, уже нет необходимости использовать парашютную систему.

Самолет-носитель может сбросить B61-12 с большой высоты, после чего бомба будет автономно планировать в сторону цели, корректируя свой полет. Реализованная концепция позволила снизить мощность боезаряда без падения боевых качеств B61.

После 2020-х США планирует развернуть B61-12 на территории Европы в рамках замены предыдущих вариантов тактических бомб.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 марта, в Китае разбилась ракета-носитель нового поколения среднего размера Чанчжэн-7А (Великий поход-7 А), после первого же запуска.