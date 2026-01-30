Вертолет Camcopter S-301 теперь может перехватывать дроны: справится ли он с 'Шахедами'

Австрийский беспилотный вертолет Camcopter S-301 может применять ракеты FZ275 для ударных миссий.

Австрийский беспилотный вертолет Camcopter S-301, вооруженный ракетами FZ275, рассматривается как потенциальное средство борьбы с дальнобойными ударными дронами РФ, пишет NextGenDefense.

Компания Schiebel на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представила новую модификацию беспилотного вертолета Camcopter S-301, который впервые был продемонстрирован в боевой конфигурации. Аппарат с вертикальным взлетом и посадкой теперь может выполнять не только разведывательные, но и ударные задачи.

Camcopter S-301 способен действовать с кораблей и наземных транспортных средств, что обеспечивает широкую гибкость применения. На выставке дрон показали с двумя пусковыми блоками, каждый из которых может нести по пять управляемых ракет FZ275 производства Thales.

Видео дня

В Schiebel подчеркивают высокий уровень автономности аппарата: Camcopter S-301 может самостоятельно взлетать и садиться, выполнять полет по заранее заданному маршруту, менять задачи во время миссии и автоматически возвращаться на базу.

Как пишет Defense Express, на фоне того, что Россия экспериментирует с интеграцией ракет "воздух-воздух" Р-60 и ПЗРК "Верба" на ударные дроны типа "Шахед" и "Герань", идея использования беспилотных вертолетов в качестве перехватчиков выглядит все более актуальной. Такие решения позволяют снизить риски для пилотируемой авиации, которая сейчас привлекается к отражению массированных ракетно-дроновых атак.

В то же время ключевым ограничением Camcopter S-301 может стать его скорость. Производитель не обнародует точных данных для этой модели, однако для базового S-100, на основе которого создан S-301, максимальная скорость составляет около 185 км/ч, а крейсерская – примерно 102 км/ч. Это может быть недостаточно даже для эффективного перехвата винтовых "Шахедов", не говоря уже о реактивных дронах.

По имеющимся данным, Camcopter S-301 имеет взлетную массу 485 кг, может нести до 110 кг полезной нагрузки, находиться в воздухе до 10 часов и действовать на высотах до 5500 метров.

Ракеты FZ275, которыми оснащается дрон, используют полуактивное лазерное наведение и являются аналогом системы APKWS. Украина уже применяет эти боеприпасы для борьбы с "Геранями" и "Шахедами", что делает концепцию беспилотного перехватчика на их основе потенциально интересной – хотя и с существенными тактическими ограничениями.

Перехват "Шахедов" – последние новости

Как сообщал УНИАН, эксперт по вопросам авиации Константин Криволап считает, что наиболее эффективное средство сбивания "Шахедов" – легкомоторная авиация, также могут помочь аэростаты.

По его словам, мы получили около 200 радаров от партнеров, и если использовать аэростаты с этими радарами, можно полностью перекрыть всю границу. Криволап объясняет, что таким образом мы не пропустим ни одного средства, которое залетает в наше пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: