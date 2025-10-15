После 40 лет эксплуатации Bradley уже исчерпала потенциал для модернизации, говорят в Пентагоне.

В июле следующего года Пентагон получит первый прототип боевой машины пехоты XM30, который в перспективе должен стать заменой для уже легендарной M2 Bradley. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, ранее в этом году прототип XM30 прошел "критическую проверку проекта". В июле следующего года компания General Dynamics Land Systems (GDLS) должна поставить свой первый прототип армии США. Руководство компании-производителя оптимистично настроено относительно своих проектных и производственных возможностей в этой программе.

"Мы продолжаем разработку оборудования. Наши корпуса и башни строятся, различные компоненты и подсистемы мы получаем, и мы работаем над интеграцией. Мы очень уверены... что у нас есть вся необходимая инфраструктура для реализации такой масштабной производственной программы в Соединенных Штатах. У нас есть соответствующие мощности", - сказал директор программы XM30 Рэй Кирнан.

Видео дня

По его словам, в первоначальный проект уже были внесены некоторые существенные изменения в соответствии с отзывами военных. В частности речь идет о комфорте экипажа в машине: изменены "некоторые внутренние элементы, способ организации вещей, наличие открытого пространства".

Как отмечает Axios, Пентагон уже много лет пытается найти замену для БМП "Брэдли". Сейчас в финал конкурса вышли две компании - уже упомянутая GDLS и американский филиал немецкого концерна Rheinmetall.

"Bradley была отличной платформой для армии в течение 40 лет. Не умаляя ее значения... но она достигла точки, когда ее невозможно дальше модернизировать", - сказал Axios директор по стратегии США, бывший руководитель межфункциональной группы армии по разработке боевых машин следующего поколения Джефф Норман.

БМП Bradley: что надо знать

БМП M2 Bradley - американская боевая машина пехоты, разработанная в 1970-1980-х годах и принятая на вооружение в начале 1980-х. За последующие десятилетия машина претерпела многочисленные модернизации. Типичная модификация Bradley имеет трех членов экипажа и десантный отсек для шести-семи бойцов. Основное вооружение - 25-миллиметровая пушка, противотанковая ракетная установка и пулемет. Машина известна своим прочным бронированием с применением алюминиевых сплавов, керамических пластин и блоков динамической защиты.

Bradley прошли боевое крещение в войне в Персидском заливе (1991) и широко использовались в Ираке и Афганистане. В этих кампаниях машина показала хорошую огневую мощь, но боевые потери были высокими из-за недостаточной защиты от противотанковых гранатометов и противотанковых мин.

В последние годы эти машины показали себя эффективными и в современных маневренных боях - в том числе в войне в Украине, куда США передали сотни "Брэдли"; украинские подразделения отмечают их полезность для поддержки пехоты. Вместе с тем всплыли определенные проблемы с техническим обслуживанием этих машин в условиях интенсивной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: