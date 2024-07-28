Bradley получили второй шанс в войне в Украине: BI объяснило, как ВСУ теперь их используют

Отмечается, что БМП снова набирают популярность на украинском фронте.

Украина задействовала полученные от США Bradley во время контрнаступления в 2023 году. Россия смогла помешать продвижению ВСУ с помощью мин, дронов, артиллерии и ракет.

Джейкоб Паракилас, аналитик из RAND Corporation, рассказал Business insider, что в войне в Украине атаки с использованием групп машин или солдат оказались катастрофическими, потому что их было легче отслеживать и атаковать с помощью беспилотников, но Украина адаптировалась.

"Тот факт, что ни одна из сторон не имеет превосходства в воздухе, означает, что скопления транспорта становятся катастрофой, когда техника выбивается артиллерией, авиаударами, дронами и пехотой с противотанковыми ракетами", - сказал он. "В результате украинцы гораздо больше внимания уделяют машинам, действующим индивидуально".

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После провала контрнаступления в 2023 году Украина начала посылать эти машины по одной или две за раз для выполнения таких функций, как поддержка наземных войск, атака вражеских позиций или даже эвакуация гражданских лиц и раненых солдат.

Помимо скорости и вооружения, Bradley обладает такими полезными возможностями, как ночное видение, что позволяет использовать его для выполнения боевых задач в темное время суток. Украинские военные заявили, что броня машины обеспечивает большую живучесть, чем у некоторых советских образцов.

Грессель, аналитик Европейского совета по международным отношениям, сказал, что угроза, которую представляют беспилотники РФ вблизи линии фронта, привела к тому, что Bradley действуют в одиночку в оперативных миссиях.

Кроме того, в период дефицита боеприпасов для артиллерии украинцы использовали машины для обстрела зданий, которые обычно атакуют только издалека.

Bradley зарекомендовал себя как универсальное оружие и его даже адаптируют к современным угрозам. К примеру, борьбе с российскими беспилотниками.

В бою с российскими танками Bradley не обладает боевой мощью тяжеловооруженных и бронированных танков, но его пушка обладает скорострельностью, которая может оказаться эффективной. По словам Гресселя, даже если Bradley "не может пробить российский танк из пушки, то пушка обездвиживает российские танки и наносит урон их пушкам и оптике".

Паракилас, аналитик RAND, сказал, что Пентагон модифицирует машины Bradley, чтобы лучше защитить их от атак с воздуха и дронов. По его словам, США внедряют оружие, способное "перехватывать входящие угрозы до того, как они поразят машину".

"Украинцы используют Bradley как универсальные машины и, учитывая их высокую ценность и ограниченное количество, держат их отдельно, чтобы одна атака не уничтожила более одной за раз", - сказал Паракилас.

Bradley на войне в Укриане - главные новости

В начале 2023 года стало известно, что США передадут Украине БМП Bradley. В конце января прошлого года сообщалось, что Вашингтон отправил Киеву первую партию этих боевых машин. Всего Украина получила 300 Bradley, из которых потеряла по меньшей мере 90.

В июне текущего года инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" украинской армии Олег Чаус с позывным "Азимут" рассказал, что для российских захватчиков на фронте Bradley - "очень лакомый кусочек", и они охотятся на эти машины.

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