40-летний транспортер и другие боевые машины пехоты неожиданно стали звездами украинской кампании.

Одна из самых выдающихся машин, которую получила Украина от западных партнеров, - 40-летний Bradley. БМП оказался хорошо приспособлена для украинских условий боя, а благодаря защите от дронов, мин и противотанковых орудий стала культовой для бойцов ВСУ.

Издание The Wall Street Journal пишет, что после вторжения России в Украину в начале 2022 года США отправили более 300 Bradley. Несмотря на свой возраст и состояние – некоторые машины пришлось переоборудовать – они отлично себя показали, спасая жизни украинских военных.

Bradley весит почти 28 тонн, для него нужен экипаж из трех человек, но может перевозить шесть солдат и вооружен 25-миллиметровой пушкой и, зачастую, пусковой установкой противотанковых ракет. Маневренность Bradley и некоторых других БМП ценится на войне, где техника может быть выявлена и уничтожена за считанные минуты благодаря беспилотникам. Такие машины, как Bradley, полезны как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

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Многие Bradley в Украине были повреждены или уничтожены. Например, согласно отчету украинского правительства, в мае около 65% украинского парка Bradley были выведены из строя. Многие из них были отремонтированы и возвращены на линию фронта. Украинские механики часто предпочитают старые машины более сложным современным, потому что их легче чинить в то время на фоне дефицита оборудования.

В Пентагоне пытаются найти замену Bradley, которая была бы легче, обладала бы большей огневой мощью и была бы лучше защищена, чем отданные Украине бронетранспортеры.

Эксперты отмечают, что большим отличием новых машин будет так называемая архитектура открытых систем, при которой все построено по модульному принципу, так что программное и аппаратное обеспечение, от орудий до двигателей, легко заменяется и модернизируется. На данный момент на обновление и модернизацию Bradley уходит от трех до пяти лет, а армия США хочет, чтобы этот срок был чуть больше года.

В США продолжают эксплуатацию одного подразделения Bradley, которое пройдет модернизацию. В частности, на БМП будет установлена система защиты "Железный кулак" израильского производства, которая выстреливает небольшие взрывные устройства при обнаружении угрозы с воздуха. Кстати, украинские Bradley уже оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.

Bradley на войне в Укране - главные новости

В конце января 2023 года сообщалось, что Вашингтон отправил Киеву первую партию этих боевых машин. Всего Украина получила 300 Bradley, из которых потеряла по меньшей мере 90.

В июне текущего года инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" украинской армии Олег Чаус с позывным "Азимут" рассказал, что для российских захватчиков на фронте Bradley - "очень лакомый кусочек", и они охотятся на эти машины.

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